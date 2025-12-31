Sean Astin de El Señor de los Anillos habría ofrecido ayuda para sacar a Tylor Chase de la calle

El caso de Tylor Chase ha generado gran preocupación en redes sociales, pues a pesar de los diversos esfuerzos por ayudar al exactor de Nickelodeon, parece que nada da frutos. Ahora, es Sean Astin, quien interpretó a Samsagaz Gamyi en El Señor de los Anillos, quien busca apoyar al joven.

Y es que de acuerdo con TMZ, Sean Astin ha decidido intervenir para que Tylor Chase ya no viva en situación de calle, buscando que el joven que formó parte de El Manual de Supervivencia Escolar de Ned pueda luchar contra sus adicciones.

La información surge después de que se reportara que Chase había abandonado la rehabilitación a la que ingresó y que se encontraba nuevamente en la calle, desatando opiniones divididas en el público al respecto.

Fue Daniel Curtis Lee, quien se ha acercado al caso en las últimas semanas, quien comentó que Sean busca conocer a la exestrella infantil, quien además de su situación vulnerable, padece de esquizofrenia y trastorno bipolar según su padre.

Curtis Lee agregó que Sean es “un gran héroe” para Tylor, pues es fan de El Señor de los Anillos. Por ello, hay esperanza de que el actor pueda aceptar ayuda de su ídolo, quien además es conocido por su trabajo en causas sociales a favor de la salud mental.

Astin fue elegido en 2025 como presidente nacional de SAG-AFTRA, el sindicato que representa a actores y profesionales de medios en Estados Unidos.

¿Os acordáis de Tylor Chase?



Era un actor infantil de Nickelodeon y gran fan de El Señor de los Anillos.



Ahora mismo tiene 32 años y vive en las calles de California a causa de las drogas y la mala vida.



Sean Astin se ha acercado a él para hablar y ofrecerle su ayuda. Su… pic.twitter.com/PCl4BxPBQi — Tolkienverse ᚠ (@ToIkienverse) December 31, 2025

La semana pasada, Chase fue llevado a un hospital psiquiátrico donde permaneció durante menos de 72 horas, ya que fue dado de alta a pesar de que ya existía un plan para ingresarlo a un centro de desintoxicación.

El actor Shaun Weiss, quien es uno de los principales interesados en que Tylor reciba ayuda profesional, reveló que no le notificaron de la liberación del histrión. Además, TMZ informó que un residente de Riverside llamado Jacob Harris, encontró a Chase y llamó a un equipo de crisis de salud mental para evaluarlo.

Si bien el equipo determinó que el hombre era un peligro para si mismo, nuevamente quedó en libertad. Incluso, Weiss afirmó que durante la evaluación el antiguo actor estaba “fumando metanfetamina durante la evaluación sin zapatos ni chamarra”.

Por otro lado, la Patrulla Espiritual ha reiterado su interés por apoyar al actor y solicitan que se le desplace a Tijuana. Un integrante de la organización conocido como El Chiquilín contó que la mayoría de las personas que ha ayudado a través del tiempo han sido “totalmente en contra de la voluntad” de los adictos.