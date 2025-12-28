Daniel Curtis Lee responde a la Patrulla Espiritual por apoyo a Tylor Chase: ‘Si pudiera llevarlo a Tijuana, lo haría’ | VIDEO

DanielCurtis Lee, famoso por su interpretación como Cookie en El Manual de Supervivencia Escolar de Ned, ha reaccionado al interés de la Patrulla Espiritual para ayudar a Tylor Chase, su coestrella en el programa de Nickelodeon, quien en los últimos meses se hizo viral por vivir en las calles de Hollywood.

Fue la semana pasada que captaron nuevamente a Tylor Chase con una apariencia descuidada y enseguida comenzaron las dudas sobre su estado de salud. Ante ello, Daniel Curtis Lee buscó la manera de ayudar a su ex compañero al alojarlo en un hotel, pero el ex actor abandonó la habitación.

Incluso, ‘Cookie’ planteó de manera pública la posibilidad de una internación involuntaria bajo la figura legal 5150 de California que permite que algunas personas ingresen de manera forzada por problemas graves de salud mental.

Patrulla Espiritual ofrece ayuda a Tylor Chase y Daniel Curtis Lee responde

Por su parte en México, la organización conocida como la Patrulla Espiritual, ha mostrad su interés en auxiliar al artista de Nickelodeon al buscar el contacto con Daniel para hablar de un posible encuentro en Tijuana, donde podría recibir un tratamiento.

Por su parte, Daniel reaccionó al video con una publicación en su cuenta de TikTok donde agradece por el interés en ayudar y el acercamiento de la Patrulla Espiritual. “He hecho todo lo posible por crear consciencia y ayudarlo a encontrar apoyo”, comentó.

“Lamentablemente, Estados Unidos y México tienen formas muy distintas de atender la salud mental y las adicciones”, contó al explicar que en el pasado ya estuvo en un centro de internamiento a corto plazo, aunque considera que él debe tomar la decisión de cambiar de manera definitiva.

“Si pudiera llevarlo a Tijuana personalmente, lo haría. Al final, esa decisión corresponde a su familia y a él”, agregó. Además, comentó que varias organizaciones le han ofrecido ayuda a Tylor para ayudarlo en su proceso contra las adicciones, sin embargo, lo que detiene los esfuerzos es que debe ingresar por voluntad propia.

Por su parte, la Patrulla Espiritual ya ha reaccionado a las declaraciones de Daniel, al expresar que para ayudar a alguien a dejar de lado los vicios, lo principal es la voluntad, pero destacó que lo principal es desprenderlo de la sustancia. Destacó que la mayoría de las personas que ha ayudado a través del tiempo, han sido “totalmente en contra de la voluntad” de los adictos.

Así, El Chiquilín de la Patrulla Espiritual destacó que Tylor Chase se encuentra mucho mejor que otros pacientes que han logrado recuperarse con ayuda de la organización, además que aseguró que ya se pusieron en contacto con familiares cercanos para obtener un acercamiento.