Tylor Chase es hospitalizado de urgencia, ¿cuál es el estado de salud del actor de El Manual de Ned?

El exactor infantil de Nickelodeon, Tylor Chase, conocido por su participación en la serie El Manual de Ned, fue internado en un hospital del sur de California justo el día de Navidad.

En redes sociales la noticia se difundió rápidamente y se encendieron las alarmas. Los usuarios se preguntan cuál es el estado de salud del actor y dónde se encuentra exactamente internado. En La Razón te contamos.

Tylor Chase es hospitalizado, ¿cuál es el estado de salud del actor de El Manual de Ned?

Tylor Chase, de 36 años, se encuentra bajo una evaluación psiquiátrica de 72 horas y recibiendo atención médica especializada, luego de varios intentos fallidos de asistencia en los últimos meses.

Amigos y familiares del actor conocido por El Manual de Ned lo internaron de urgencia en un hospital del sur de California el 25 de diciembre.

Según un informe del Daily Mail, la hospitalización se concretó gracias a la coordinación entre su padre, excompañeros de elenco y el influencer Jake Harris, quien logró contactar a un centro de crisis que aceptó evaluar al actor el mismo 25 de diciembre.

“Determinaron que necesitaba ayuda inmediata y lo llevaron a un hospital local para un tratamiento de 72 horas. Ahora está en buenas manos”, declaró Harris.

El proceso no fue sencillo. Daniel Curtis Lee, quien interpretó a Cookie en la serie El Manual de Ned, relató que intentó ayudar a Chase alojándolo en un hotel, pero el actor abandonó la habitación en condiciones preocupantes. El personal del alojamiento le llamó para informarle que Tylor Chase escapó y dejó la habitación destrozada.

Tylor Chase es visto en situación de calle ı Foto: Especial

Ante esa situación, Lee planteó públicamente la posibilidad de una internación involuntaria bajo la figura legal conocida como “5150” en California, que permite el ingreso forzado de personas con graves problemas de salud mental.

La intervención más reciente de Tylor Chase fue impulsada directamente por su padre, quien pidió a Jake Harris que hiciera todo lo posible para ingresarlo en tratamiento. Excompañeros y amigos se sumaron al esfuerzo, quienes enviaron mensajes de apoyo y ánimo a través de redes sociales y FaceTime para que aceptara la ayuda.

Finalmente, tras horas de resistencia, Tylor Chase accedió a ser trasladado al hospital, donde permanece bajo observación. Jake Harris aseguró que el actor se encuentra en excelentes manos y le auguró un buen futuro.

Si todo va bien, en las próximas semanas estaremos teniendo más noticias sobre el proceso de rehabilitación del famoso, aunque no será una recuperación sencilla debido a la gravedad de su condición.