Tylor Chase regresa a la calle tras renunciar a la rehabilitación | VIDEO

A pocas horas de estar en un centro de retención psiquiátrica involuntaria, el actor Tylor Chase fue visto en las calles de Riverside, California. En los últimos meses, el exactor de Nickelodeon ha generado preocupación después de haber sido reconocido en situación de calle y por varios intentos fallidos de ayudarlo.

Días atrás, Taylor Chase dio de qué hablar por su encuentro con su colega de la serie El Manual de Supervivencia Escolar de Ned, Daniel Curtis Lee, quien trató de refugiarlo. Incluso, la Patrulla Espiritual, una organización mexicana de rehabilitación ha ofrecido su apoyo al artista.

Ahora, en redes sociales se ha hecho viral un video del actor en las calles nuevamente, clip compartido por el medio especializado TMZ, donde el hombre aparece dormido encima de tela y lo que parece ser una mochila.

"Tylor Chase está nuevamente durmiendo en las calles de Riverside, y no hay nada que la policía pueda hacer para ayudar al ex actor infantil debido a las leyes de California“, explica el medio.

Al parecer, según el portavoz del Departamento de Policía de Riverside, Ryan Railsback, aunque el histrión necesita atención a largo plazo, las leyes penales impiden que los policías obliguen a Tylor a ingresar a un centro de tratamiento de salud mental o abuso de sustancias.

¿Qué ha pasado con Tylor Chase?

La semana pasada, Chase fue llevado a un hospital psiquiátrico donde permaneció durante menos de 72 horas, ya que fue dado de alta a pesar de que ya existía un plan para ingresarlo a un centro de desintoxicación.

El actor Shaun Weiss, quien es uno de los principales interesados en que Tylor reciba ayuda profesional, reveló que no le notificaron de la liberación del histrión. Además, TMZ informó que un residente de Riverside llamado Jacob Harris, encontró a Chase y llamó a un equipo de crisis de salud mental para evaluarlo.

A pesar de que el equipo determinó que el hombre era un peligro para si mismo, nuevamente quedó en libertad. Incluso, Weiss afirmó que durante la evaluación el antiguo actor estaba “fumando metanfetamina durante la evaluación sin zapatos ni chamarra”.

Por otro lado, la Patrulla Espiritual ha reiterado su interés por apoyar al actor y solicitan que se le desplace a Tijuana. Un integrante de la organización conocido como El Chiquilín contó que la mayoría de las personas que ha ayudado a través del tiempo han sido “totalmente en contra de la voluntad” de los adictos.

Se sabe también que Shaun ha estado en contacto con miembros del Sindicato de Actores de Cine para conseguir ayuda para Tylor Chase, quien parece encontrarse en un grave estado de vulnerabilidad.