¿Quién era Victoria Jones, hija de Tommy Lee Jones, y a qué se dedicaba?

Conoce a la hija de Tommy Lee Jones que murió el 1 de enero 2026

Victoria Jones, hija del famoso actor Tommy Lee Jones, apareció sin vida en plenos festejos de Año Nuevo 2026, por lo que en redes sociales lamentaron la muerte de la también actriz.

Las redes se llenaron de mensajes de condolencias para el actor que interpretó a K en la saga de Hombres de Negro, por la pérdida de su hija.

¿Quién era Victoria Jones, hija de Tommy Lee Jones?

Victoria Jones era una mujer de 34 años de edad, fue concebida por Tommy Lee Jones y su segunda esposa Kimberlea Cloughley, con quien además tuvo otro hijo llamado Austin Jones, quien actualmente tiene 43 años de edad.

Victoria se dejó ver en varias ocasiones acompañando a su papá en eventos públicos de presentaciones de películas y en alfombras rojas, la joven siempre iba de la mano con su padre.

🔴 Encuentran sin vida a Victoria Jones, la hija del actor Tommy Lee Jones, en un hotel en San Francisco, Estados Unidos; hasta el momento las autoridades no han revelado la causa de muerte#TommyLeeJones #VictoriaJones #Noticias #EstadosUnidos #SanFrancisco… pic.twitter.com/JpMH3CfOOC — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 2, 2026

¿A qué se dedicaba Victoria Jones?

Victoria Jones incursionó en la actuación, pues pretendía seguir los pasos de su famoso padre, sin embargo, su carrera no despegó, pero tuvo breves apariciones en reconocidas series y películas.

La hija de Tommy Lee Jones salió en Hombres de Negro II, también salió en la película Los tres entierros de Melquiades Estrada y finalmente tuvo una muy breve aparición en la serie One Tree Hill.

Victoria Jones, hija del reconocido actor Tommy Lee Jones, fue hallada muerta en un lujoso hotel de #California. Tenía 34 años.https://t.co/LJn8skxVh2 pic.twitter.com/Zh4HPk1CVP — ALEJANDRO MALDONADO (@Alex_MaldonadoS) January 2, 2026

Si bien la joven tuvo algunos papeles no continuó con su carrera artística.

Se sabe que la joven tenía algunos padecimientos de salud, ya que medios de Estados Unidos reportaron que durante el 2025, Victoria Jones tuvo varios enfrentamientos con las autoridades, ya que fue detenida en tres ocasiones, una de las veces fue por alterar el orden, pero las otras dos son las que causaron preocupación, pues fue arrestada por estar bajo la influencia de una sustancia controlada y la segunda detención fue por posesión de una sustancia narcótica controlada.

Esto quiere decir que la hija de Tommy Lee Jones tenía prescripción médica para poder consumir drogas, pero por el momento no se ha dado a conocer el padecimiento que ella tenía, sin embargo, se espera que en las próximas horas la familia de la joven de a conocer un mensaje sobre el fallecimiento de Victoria.