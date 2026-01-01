El último episodio de Stranger Things ya se encuentra disponible en Netflix y si bien el público no lo cataloga como el mejor cierre para la serie, consiguió terminar de manera lógica con los problemas y el destino de cada uno de los personajes.

Sin embargo, una duda que generaba preocupación entre los fans de Stranger Things era principalmente quiénes serían los personajes que iban a morir en el capítulo final de la serie. Por ello, se desataron varias teorías tras los estrenos del Vol. 1 y 2 de la quinta temporada.

El final de Stranger Things fue perfecto? No. Aún así lloré con esta escena? Sí. pic.twitter.com/Xz8ODUjuxh — ana⁴⁴ (@anapau_villa) January 1, 2026

Y es que los hermanos Duffer habían advertido desde hace tiempo que al menos uno de los personajes principales moriría en la última temporada y también se decía que habrían varios fallecimientos en el último episodio.

¿Quién muere al final de Stranger Things?

Te recordamos que al hablar del capítulo final de la serie, esta nota contendrá spoilers, por lo que si no has visto el episodio todavía, te recomendamos que primero vayas a verlo y regreses para que te emociones en la pantalla chica antes de saber los detalles aquí.

Dicho esto, Once muere al final de Stranger Things, a modo de sacrificio por sus amigos, aunque Mike teoriza que ha sobrevivido, pero esto solo parece ser una esperanza sin fundamento, ya que podemos ver el momento en que el laboratorio es destruido con ella dentro.

todo comenzó con once y todo termina con ella. Once nunca serás olvidada #StrangerThings5 #StrangerThings

pic.twitter.com/fm579uV5ev — alejo (@alejandropgrc) January 1, 2026

Hay otras muertes en el episodio final como la de Vecna, que es asesinado por Joyce, o la de la hermana de Once, Kali, quien en su participación en el programa hablaba justamente de morir para cerrar de manera definitiva con los experimentos en los que ellas estuvieron involucradas.

Sin embargo, el resto de los personajes que forman parte del grupo para derrotar a Vecna están a salvo y pueden seguir con sus vidas después de que el Upside Down es destruido y Hawkins se reconstruye.

Max y Lucas siguen juntos, Will se va para encontrar su libertad, Dustin va a la universidad, Steve se vuelve profesor, Nancy se vuelve periodista, Jonathan se convierte en cineasta, mientras que Joyce y Hopper se comprometen. Por otro lado, Mike se vuelve escritor, pero sigue cargando con la pérdida de Once.