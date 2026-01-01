Final explicado de Stranger Things, ¿Qué pasó con Once?

Este 31 de diciembre del 2025 llegó el épico final de la serie de Stranger Things, uno de los más esperados. La quinta temporada que se estrenó a finales de noviembre ha terminado y con ello, se dio cierre a las historias de los queridos personajes de Hawkins.

Así termina Stranger Things

Tras casi 10 años, Stranger Things llegó a su final y si ya viste el capítulo 8 de la quinta y última temporada, seguro que también te quedaste con la duda de qué sucedió en realidad con Once, el personaje de Millie Bobby Brown.

Te recordamos que al hablar del capítulo final de la serie, esta nota contendrá spoilers, por lo que si no has visto el episodio todavía, te recomendamos que primero vayas a verlo y regreses para que te emociones en la pantalla chica antes de saber los detalles aquí.

Ahora sí, el episodio retoma el momento en que el grupo principal entra al Upside Down para detener a Vecna y rescatar a Holly en la batalla definitiva. Entonces, Once decide enfrentar a Vecna desde el laboratorio de Hawkins.

Si bien en ese momento no cuenta con la ayuda de sus amigos, sí es auxiliada por Kali y Max. Durante el intenso y engañoso enfrentamiento, hay ilusiones, recuerdos manipulados y momentos desesperanzadores.

Además, se revela que el Mind Flayer es el verdadero villano, que toma su forma definitiva durante la batalla en el Abismo. Once se une al combate con sus amigos y logran debilitar la mente colmena. Joyce ha el golpe final a Vecna, por lo que Hopper recibe la señal para detonar los explosivos y destruir el Upside Down.

Por su parte, Once decide quedarse atrás, segura de que el peligro podría regresar siempre que ella exista, como se lo revela a Mike al entrar en su mente. De este modo, ocurre el sacrificio final y Once muere.

Class of '89 pic.twitter.com/IXKCwcz36P — Stranger Things Memes (@SThingsMeme) January 1, 2026

Es entonces que la serie da un salto 18 meses después, donde vemos un Hawkins reconstruido y a los chicos graduarse de la escuela, cada uno hallando un lugar en el mundo.

Max y Lucas siguen juntos, Will se va para encontrar su libertad, Dustin va a la universidad, Steve se vuelve profesor, Nancy se vuelve periodista, Jonathan se convierte en cineasta, mientras que Joyce y Hopper se comprometen.

Por otro lado, Mike se vuelve escritor, pero sigue cargando con la pérdida de Once. Sin embargo, una escena final deja abierta una esperanza, donde aseguran que Once no ha muerto y solo se encuentra lejos, una simple teoría planteada por el propio Mike.

De este modo, el final de Stranger Things si bien establece la muerte de Once, también deja la ventana abierta de su posible salvación, por lo que se trata de un final abierto donde el espectador puede elegir en qué creer.