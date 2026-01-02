¿Qué le pasó a Victoria Jones? Los inquietantes detalles de la muerte de la hija de Tommy Lee Jones

Tras confirmarse la muerte de Victoria Jones, hija de Tommy Lee Jones, las redes sociales se han interesado por saber más respecto al caso, pues la mujer fue localizada sin vida dentro de un lujoso hotel en la ciudad de San Francisco, California.

¿Qué le pasó a Victoria Jones?

De acuerdo con los reportes, Victoria Jones fue encontrada sin vida durante la madrugada del jueves 1 de diciembre. Hasta ahora, no se ha informado la causa oficial de fallecimiento, aunque sí han surgido nuevos detalles de lo ocurrido.

"Tommy Lee Jones":

Porque informan que su hija Victoria falleció a los 34 años pic.twitter.com/eF9krrBG26 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 2, 2026

El viernes 2 de enero, el Daily Mail compartió nuevos detalles sobre el hallazgo de la hija de Tommy Lee Jones, según un testigo que aseguró que fue un huésped quien localizó a la actriz en el piso 14 del Hotel Fairmont.

“Un huésped que creyó que podría estar ebria, alertó al personal. El personal se dio cuenta rápidamente de que Victoria Jones no respondía, por lo que inmediatamente le practicaron reanimación y llamaron a una ambulancia”, dice el reporte.

Las investigaciones iniciales revelaron que la mujer no presentaba indicios de violencia como traumatismo en el cuerpo y la policía no encontró drogas en la escena o señales de que pudiera cometer un suicidio.

“Afirmó que no había indicios de violencia, como traumatismos en el cuerpo, y que la policía no encontró drogas en el lugar. Tampoco había señales de que se hubiera quitado la vida”. recogió Univisión Famosos. A pesar de ello, la teoría más popular afirma que la mujer pudo haber tenido una sobredosis de fentanilo.

¿Quién era Victoria Jones?

Victoria nació el 3 de septiembre de 1991 en San Antonio, Texas y era hija de Tommy Lee Jones y Kimberlea Cloughley. Victoria siguió brevemente los pasos de su padre y debutó como actriz a los 10 años en Hombres de Negro II, protagonizada por Tommy Lee Jones y Will Smith.

Posteriormente, apareció en un episodio de la serie One Tree Hill, en la película Sorry, Haters,encabezada por Robin Wright, y en Los tres entierros de Melquíades Estrada, un western dirigido por su padre del que también formó parte su madrastra, Dawn Laurel-Jones, como fotógrafa.

Su padre estaba orgulloso de su trabajo como actriz: “Es una buena actriz, tiene su tarjeta SAG (del Sindicato de Actores) y habla un español impecable”, comentó.