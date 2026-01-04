¿Murió Óscar Burgos? ‘El Perro Guarumo’ sale a aclarar los rumores

El reconocido comediante Óscar Burgos, conocido en televisión como ‘El Perro Guarumo’ se hizo tendencia en medio de rumores de su supuesta muerte, desatando preocupación entre el público en general.

Los rumores de la supuesta muerte de Óscar Burgos sucedió cuando se compartió una imagen en blanco y negro del comediante junto con el creador digital Fernando Lozano. “Vuela alto”, decía una frase que lo acompañaba, lo que encendió los rumores.

Óscar Burgos habla de Karla Panini y Karla Luna ı Foto: larazondemexico

Óscar Burgos desmiente su muerte

La noticia no tardó en propagarse en redes sociales y ahora, el comediante salió a desmentir las especulaciones, dejando ver que se encuentra vivo y bien. De este modo, aclaró que todo fue broma de un amigo suyo:

“Esta foto corresponde al 28 de diciembre que mi amigo @fernandolozanotv la subió al grupo y me reí mucho porque siempre se la están curando de mi edad. Cuando me vaya de verdad ya nadie les va a creer, ni a Fer, ni a @piniramones ni a @joseluiszagaroficial, pero aún así, los amo mucho”, escribió.

El mensaje alcanzó a sus seguidores, quienes reaccionaron aliviados por la noticia de que el famoso se encuentra bien, poniendo a fin a las especulaciones y desatando comentarios como los siguientes: