¿Qué dijo Mayra Alejandra con Un Tal Fredo sobre el Charro? | VIDEO

Mayra Alejandra ‘La Mayrita’ habló sobre su relación amorosa con Erik Roberto ‘El Charro’, la cual inició cuando ella tenía 17 años y él, 22. En el podcast de Un Tal Fredo, la mujer admitió que se enamoró de él por considerarlo un hombre atento y cariñoso.

Así fue el inicio de la relación de Mayra Alejandra y El Charro

“Me enamoró. Dejé todos mis planes por irme con él [...] En cuanto cumplí 18 fue a casa de mis papás a pedir mi mano”, recordó. Según recuerda Mayra Alejandra, fue novia de El Charro por unos tres meses antes de casarse.

¿Qué pasó con El Charro y La Mayrita? ı Foto: Facebook

Si bien asegura que en los primeros años no notó nada extraño, ahora con terapia se dio cuenta de que hubo mucha manipulación durante la relación y aislamiento de su familia. En ese sentido, ella explica que siempre quiso apoyar a su marido, viajando con él por cinco años por Estados Unidos y después asentándose en Texas juntos para conseguir el rancho que habían soñado.

Además, explica que antes de redes sociales ya tenían un poco de éxito de manera local, aunque al momento en que ella tomaba protagonismo, él buscaba figurar de alguna manera.

De manera posterior, entraron a redes sociales y lograron destacar con sus consejos de pareja. “Cuando empieza la monetización, es cuando empezó a temblar (la relación)”, comentó al asegurar que el dinero cambia a las personas.

“Él se obsesionó, siempre quería estar grabando”, dijo al recordar que la familia sufrió de una sobreexposición. Mayra revela que incluso se le propuso fingir una infidelidad para atraer más audiencia, algo a lo que ella se negó rotundamente. “Llegué a sentirme como que yo dejé de ser su esposa, más bien era como una cómplice, una socia”, admitió.

Uno de los temas más polémicos es el alcoholismo que tenía El Charro, pues llegó a un nivel tan severo que Mayra lo llevó al hospital cuando él empezó a vomitar sangre, y el médico le advirtió que le quedaba poco tiempo de vida si no dejaba de beber. Según ella, él utilizaba diagnósticos como el trastorno bipolar o el TDAH como “excusas” para justificar su comportamiento y su consumo de alcohol.

El punto de quiebre llegó cuando Mayra sufrió una agresión por parte de él en diciembre del 2022, según lo que relata. Su hija mayor, Valentina (entonces de 12 años), tuvo el valor de llamar a la policía. Esto resultó en un reporte oficial y una orden de restricción que aún afecta sus interacciones legales

En 2023, Mayra descubrió pruebas definitivas de múltiples infidelidades. Menciona que él incluso llevaba a sus amantes a viajes de trabajo mientras ella se quedaba cuidando a sus hijos.

Actualmente, Mayra y El Charro están en un proceso de divorcio complicado, pues él no ha entregado la documentación necesaria ni ha pagado las penalidades impuestas por el juez. Actualmente, se comunican estrictamente a través de una aplicación monitoreada por la ley para proteger la seguridad de Mayra y sus hijos.