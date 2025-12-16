¿Qué pasó con El Charro y La Mayrita?

En las últimas semanas, la polémica de El Charro y La Mayrita se ha convertido en uno de los grandes temas en redes sociales, por las fuertes declaraciones que la ex pareja se lanza entre ellos después de haber causado sensación en redes sociales mostrando una relación ideal juntos.

Tras años de matrimonio y tres hijos, El Charro y La Mayrita anunciaron su separación en medio de rumores de infidelidad, abuso de alcohol y otras situaciones que terminaron por fracturar su relación por siempre.

¿Quiénes son El Charro y La Mayrita y qué pasó?

En redes sociales, la pareja consiguió millones de seguidores gracias a su contenido cotidiano y sus consejos de cómo llevar una relación cristiana de manera sana. Sin embargo, con el paso de los años y el crecimiento de sus redes sociales, la relación se deterioró.

Después de que en videos se pudiera ver a la mujer bastante incómoda por las burlas crueles de su esposo, El Charro informó sobre la decisión mutua de separarse de manera momentánea para tratar de sanar su relación.

Sin embargo, tiempo después la pareja volvió a tener una relación y fue entonces que se comenzó a hablar del abuso de alcohol de Erik Roberto, nombre real del influencer, así como que él fue infiel a su esposa por un año.

Con el paso del tiempo, la relación no logró mantenerse y la pareja terminó de manera definitiva, a pesar de los intentos de Erik de regresar con Mayra, quien lo rechazaba a pesar de que él aseguraba que había cambiado finalmente.

Fue entonces que comenzó una guerra de declaraciones, cuando Mayra finalmente salió a dar su versión de la historia y expuso años de malos tratos. La violencia escaló al grado que El Charro amenazó a su ex esposa de filtrar un video íntimo de ella con una mujer, como una herramienta para controlarla.

Actualmente, tanto El Charro como Mayrita siguen en redes sociales. Él se encuentra con una chica 20 años menor que él a quien llama “su proyecto” y a quien compara seguido con Mayrita, quien trabaja por su lado y cuida de sus tres hijos.