¿Arctic Monkeys se separa? Esto se sabe entre rumores de su ‘último adiós’

Después de tres años sin lanzar nueva música, el regreso de los Arctic Monkeys era uno de los más esperados del público, pero ahora la banda se encuentra rodeada de rumores de una posible separación, a pesar de ser una de las bandas de rock alternativo más influyentes de la actualidad.

¿Llegó el fin de Arctic Monkeys?

Y es que de acuerdo con información de supuestas fuentes cercanas a los Arctic Monkeys, la despedida de la agrupación no es una idea que suene tan descabellada y todo parecería indicar que el grupo comandado por Alex Turner prepara su retiro.

los fans de arctic monkeys (incluyendome) ahora mismo: pic.twitter.com/H1PM7Bm3Fp — ♡ . Lucy ⁰⁷⁰ (@megustaelquesos) January 5, 2026

El rumor comenzó a circular en la plataforma de Reddit, después de que un presunto infiltrado de la industria, quien habría adelantado el reencuentro de Oasis, asegurara que la banda liderada por Alex Turner estará preparando su retiro.

¿El motivo de la posible disolución? Diferencias creativas irreconciliables que los habría llevado a considerar terminar con el grupo de manera definitiva. A pesar de ello, se dice que el anuncio oficial llegaría después del lanzamiento de un tema inédito.

La canción formaría parte de un álbum con fines benéficos donde participarían diversos artistas de talla internacional a favor de los niños afectados por la guerra.

A pesar de las especulaciones, los movimientos recientes de las bandas parecían apuntar a la dirección contraria, ya que en agosto de 2025 se dio a conocer que la banda había constituido una nueva sociedad llamada Bang Bang Recordings, con todos sus integrantes como socios.

Este dato junto con la actualización de su sitio web y redes sociales sugieren que los Arctic Monkeys se encuentran a punto de revelar el inicio de una nueva era musical, además de que colaboradores cercanos señalaron que Alex Turner tuvieron sesiones programadas con la banda para grabar el nuevo disco durante noviembre y diciembre del 2025.