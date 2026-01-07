Jujutsu Kaisen: ¿A qué hora es el estreno de la tercera temporada?

Este jueves 8 de enero se estrena de manera oficial la tercera temporada de Jujutsu Kaisen, uno de los animes contemporáneos más importantes de los últimos años que cuenta con una sólida base de seguidores a nivel internacional.

El estudio de animación MAPPA lanzará la nueva temporada de Jujutsu Kaisen a más de un mes del estreno exclusivo de los dos primeros episodios de ‘Cullling Game’ en cines, junto con un resumen del arco de Shibuya.

¿Dónde ver y a qué hora se estrena Jujutsu Kaisen 3?

La tercera temporada del anime se estrena este 8 de enero y estará disponible a través de la plataforma de Crunchyroll en Latinoamérica. El estreno de la serie será a las 9:00 horas (hora del Pacífico).

TE RECOMENDAMOS: Actriz chilena Los videos que hicieron famosa a Gatita Veve

En la misma plataforma, se encuentran también las temporadas 1 y 2, además de la película Jujutsu Kaisen 0, donde conocemos más a fondo la historia de Yuta, uno de los personajes que cobran relevancia en la nueva temporada.

¿Qué pasará en la temporada 3 de Jujutsu Kaisen?

El programa retomará la historia a partir de los sucesos del Arco de Shibuya, donde Satoru Gojo fue sellado y personajes entrañables como Nanami Kento murieron de manera trágica en un enfrentamiento contra Kenjaku, Mahito, Jogo y miles de maldiciones más.

En la temporada pasada, quedaron reveladas las determinaciones de los altos mandos de la hechicería, quienes decidieron condenar a muerte al director Yaga de la Escuela de Tokyo y terminar con la suspensión de la pena de Yuuji Itadori.

Recordemos que Yuuji se mantenía vivo a pesar de ser el recipiente de Sukuna gracias al favor de Gojo; sin embargo, al quedar sellado el beneficio quedó arruinado. En ese sentido, un alumno de Satoru, Yuta Okkotsu, se convierte en el verdugo que cazará a Itadori.

Por otro lado, se introducirán a personajes como Naoya Zenin, engreído heredero del clan Zenin, y Hiromi Higuruma, otro de los personajes favoritos de la historia que destacará por su intelecto y habilidades únicas en los “Juegos de la Extinción”.