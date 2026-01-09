El Temach vende taller privado por más de 15 mil pesos con bautizo incluido

El Temach vende taller privado por más de 15 mil pesos

En los últimos años, El Temach ha vuelto a generar polémica, ahora por sus talleres privados ofrecidos a sus seguidores, los cuales superan los 15 mil pesos e incluyen un bautizo. Recordemos que esta no es la primera vez que el creador de contenido ofrece contenido exclusivo por un costo elevado.

Fue a través de su cuenta de Instagram que El Temach ofreció al público en general sus talleres privados en varias ciudades como Chicago, Houston, Bogotá, Buenos Aires y Guadalajara. En ese sentido, dio detalles sobre la experiencia que ofrece.

El Temach vende taller privado por más de 15 mil pesos ı Foto: IG: @eltemach

“Dos horas 1 a 1 con El Temach. Sin cámaras. Sin filtros. Verdades incómodas. Resultados reales”, indicó en el banner que publicó. Además, mencionó que la experiencia incluye:

2 horas de encuentro privado con El Temach

Asiento en primera fila de charla pública

Mer oficial ‘La Placa del Compa’

Ceremonia de bautizo Temach

Cabe mencionar que estos talleres exclusivos se llevarán a cabo el mismo día de sus presentaciones en diferentes ciudades de América e incluso España. Para el que dará en Guadalajara, el cupo es limitado a 20 personas.

El precio para dicha experiencia es de 15 mil 500 pesos mexicanos y en la descripción disponible en su sitio web precisa: "Este no es un evento para espectadores. Es para quienes están listos para verse de frente y avanzar sin excusas", dice.

El Temach vende taller privado por más de 15 mil pesos ı Foto: Captura de pantalla

Esta no es la primera vez que el actor da de qué hablar por vender servicios de consejería a sus seguidores. En febrero del 2025, lo criticaron por sus membresías que alcanzaban los 13 mil pesos y se sabe que habían diferentes tipos con beneficios diversos.

La que más llamó la atención costaba 12 mil 999 pesos al mes. Entre sus beneficios estaban videollamadas con asesoría individual de 60 minutos, acceso al WhatsApp del creador de contenido para recibir ayuda. El nivel de esta membresía era conocido como “Compa Coronel”, pero fue eliminada tras la polémica.

Los niveles de membresía eran: