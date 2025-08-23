Después de que Diego Ruzzarín aceptara enfrentarse a El Temach en la próxima edición de Supernova Strikers, la tensión entre ambos creadores de contenido aumenta. El Temach compartió en redes un mensaje que se volvió viral donde critica el modo de pensar del conferencista regio.

El conflicto entre ambos inició cuando El Temach retó a Ruzzarín a pelear con él durante su aparición en el evento Supernova del pasado domingo, video que acumula miles de reproducciones. Días después, el empresario regiomontano respondió a través de un video diciendo que aceptaba la pelea y que proponía tener además un debate.

“Así te puedo partir el hocico de manera intelectual y también en el ring”, dijo Diego.

El Temach lanza fuerte crítica a Diego Ruzzarín previo a su pelea de box

La fuerte crítica de El Temach sorprendió a los fans del creador de contenido originario de Monterrey, Diego Ruzzarín y el pleito ya se hizo viral. Las expectativas para la pelea de box cada vez son más, pues el conflicto se está volviendo personal.

“Vato, me parecía interesante boxear contigo porque estamos del mismo tamaño físicamente, intelectualmente no estamos ni en la misma liga, yo apoyo a la gente, tú apoyas dictadores”, escribió en X el influencer cuyo nombre real es Luis Castillejo.

Pero la publicación no quedó ahí, pues Diego Ruzzarín contestó de manera directa: “Ignorante y cobarde. Para sorpresa de nadie”. La reacción intensificó la polémica en redes sociales, generando reacciones encontradas entre los seguidores de ambos.

El Temach VS Diego Ruzzarín ı Foto: Captura de pantalla

¿Quién es El Temach?

El Temach, cuyo nombre real es Luis Castillejo, es un creador de contenido mexicano conocido por sus opiniones equivocadas sobre dinámicas de género, masculinidad y relaciones amorosas heterosexuales. A través de su canal y redes sociales, ha generado una comunidad de seguidores que respaldan su discurso, como en Instagram, donde cuenta con más de dos millones de seguidores.

Pero su controversial contenido también ha sido blanco de críticas, pues ha hecho declaraciones que refuerzan los estereotipos de género. Además, hace unos meses hizo un comentario sobre las posibles preferencias sexuales del hijo menor de Shakira y cómo, supuestamente, la “falta” de Piqué, padre del niño, impacta en ello.

¿Quién es Diego Ruzzarín?

Diego Ruzzarín es un filósofo, emprendedor y conferencista originario de Monterrey. Se ha hecho popular en plataformas digitales por sus supuestos análisis sobre política, filosofía, economía y cultura.

También es conocido por sus apariciones en espacios como Moloco, Diario de un estoico, y su propio podcast, titulado noPor Intelectual.