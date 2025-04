¿Qué dijo El Temach del hijo de Shakira? | VIDEO

El creador de contenido Luis Castillejo, conocido en redes sociales como El Temach, se ha visto envuelto en una controversia tras emitir comentarios considerados machistas sobre Sasha, el hijo menor de Shakira y Gerard Piqué.

En un video viralizado en TikTok, El Temach sugirió que la ausencia de una figura paterna en la vida del hijo menos de Shakira, Sasha, estaba influyendo negativamente en su desarrollo, afirmando que el menor se estaba “amanerando bien duro” debido a su entorno.

Además, recomendó que los niños participaran en actividades “masculinas” como usar un taladro o arreglar coches para “alinear el cuerpo” de forma varonil. Estas declaraciones fueron ampliamente criticadas por usuarios en redes sociales, quienes consideraron sus comentarios como sexistas y obsoletos.

El Temach es criticado por hablar del hijo de Shakira

En respuesta a las críticas, El Temach reaccionó de manera irónica, minimizando la situación y sugiriendo que se trataba de un “chismerío”. Posteriormente, intentó defenderse aclarando que su esposa era mayor de edad cuando se conocieron y casaron, lo que generó aún más indignación entre los usuarios.

La forma en que abordó el tema fue vista como una burla inapropiada sobre el abuso infantil, exacerbando la polémica.

Este incidente ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los influencers en la difusión de contenidos y la importancia de promover mensajes respetuosos y constructivos en las redes sociales.

La comunidad en línea ha expresado su rechazo hacia actitudes que perpetúan estereotipos de género y han instado a una reflexión más profunda sobre el impacto de las palabras en la percepción pública y el bienestar de los menores.

¿Quiénes son los hijos de Shakira?

Milan Piqué Mebarak y Sasha Piqué Mebarak son los hijos de la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué. Ambos nacieron en Barcelona, España, y actualmente residen con su madre en Miami, tras mudarse allí en abril del 2023.

Milan nació el 22 de enero del 2013, por lo que tiene 12 años. Es el mayor de los dos y ha mostrado un gran interés por la música y el deporte. Desde pequeño, ha sido visto acompañando a su madre en eventos musicales y a su padre en partidos de fútbol. Además, ha mostrado habilidades en la batería y el piano, y participó en el proyecto musical Let It Beat, donde cantó en la canción “All for You” y tocó la batería en “The One”.

Sasha, por su parte, nació el 29 de enero del 2015, por lo que tiene 10 años. Es el menor de la familia y también ha mostrado inclinaciones artísticas. Participó en el mismo proyecto musical que su hermano, cantando en “All for You” y “The One” . Además, ha mostrado interés en deportes como el fútbol, el tenis y el karate, y ha sido visto participando en actividades culturales junto a su madre.