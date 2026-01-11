¿Quiénes son los hijos de Yeison Jiménez? FOTOS

Ellos son todos los hijos de Yeison Jiménez

Yeison Jiménez dejó a su esposa y a sus hijos, luego de que murió en el accidente aéreo que le quitó la vida este fin de semana, por lo que los fans lloran su partida inesperada.

Los seguidores del cantante colombiano se preocuparon por sus hijos, luego de que se dio a conocer la muerte del artista.

¿Cuántos hijos tuvo Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez tuvo en total 2 hijos biológicos y una tercera que no es de él, pero sí de su esposa y la joven adolescente aparece en todas las fotos de la familia.

¿Quiénes son los hijos de Yeison Jiménez?

Los hijos biológicos de Yeison Jiménez solo son dos: Thaliana y Santi, su tercer hija es solo hija de su esposa Sonia Restrepo, pero la adolescente aparece en todas las fotos familiares.

Thaliana es la primogénita de Yeison, la mejor aparecía en las redes sociales del cantante, incluso salió en la promoción de una de las canciones del colombiano. Asimismo, apareció en un video promocional en el que Yeison anunció su marca de gorras.

Hija de Yeison Jiménez ı Foto: Especial

Y en el año 2024, hace unos cuantos meses, nació el segundo hijo del cantante, Santi. Según los fans, el colombiano estaba muy emocionado de haber tenido un hijo varón, a quién también presumió en una tierna foto a caballo.

Hijo de Yeison Jiménez ı Foto: Especial

Si bien Yeison no presumía tanto a su esposa en Instagram, ya que ella no es una figura pública, a sus hijos también los resguardaba, pero sí hacía alguna que otra publicación acompañado de ellos.

Esposa e hijos de Yeison Jiménez ı Foto: Especial

El cantante siempre recibió mensajes positivos de sus fans, quienes constantemente le enviaban buenos deseos para su familia.

“Qué foto tan bonita y tierna Dios te bendiga siempre a ti y tu linda familia“, ”Linda foto de unos hermosos seres humanos“, ”El Heredero", "Bendiciones infinitas para ti y tu familia mi queridísimo Yeison“, fueron algunos de los mensajes que le escribieron en la foto con su hijo.