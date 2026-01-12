Este fin de semana se dio a conocer que Valeria Slim, la nieta del empresario Carlos Slim Helú, se ha comprometido con su novio, Justo Fernández del Valle, una noticia que ha llenado de dicha a la familia de uno de los hombres más ricos de México.

Después de un año de relación, Valeria Slim y Justo Fernández del Valle se comprometieron y ha iniciado el proceso en donde se preparan para casarse. Fue Eugenia Rodríguez, la novia de Tony Mils (hermanos de Valeria), quien a través de redes sociales celebró el compromiso y felicitó a la pareja.

Valeria Slim y Justo Fernández del Valle se comprometieron ı Foto: Instagram

En al foto podemos ver a los cuatro jóvenes y abrazados en un momento de felicidad, donde destaca que la joven lleva una diadema con la palabra “bride” que en inglés significa novia.

¿Quiénes son los papás de Valeria Slim?

Valeria es la hija mayor de Marco Antonio Slim Domit y Ximena Serrano Cuevas, mejor conocida en su círculo social como Pepita Serrano, donde destaca su labor filantrópico e interés en impulsar el arte y la cultura en México.

Por un lado, Marco Antonio es Presidente de Grupo Financiero Inbursa, mientras que su esposa Ximena es la hija de José Francisco Serrano Segovia, Presidente del Consejo de Grupo Transportación Marítima Mexicana de 1992 a 2022, y de María Josefa Cuevas Santos,

La pareja lleva más de 20 años juntos y son padres de cuatro hijos: Valeria, Marco, Tony y Jerónimo. La nieta de Slim suele asistir a eventos de manera discreta para apoyar a su familia mientras disfruta de la música y el deporte.

Además, está detrás del negocio Scoop Frozen Yogurt, lo que sigue con la tradición emprendedora de su familia que cuenta con diversos negocios exitosos.