¿Quiénes son Jimena Uriarte y Alexandra Salvatierra? Las influencers VIP detenidas por drogas

Las jóvenes Jimena Uriarte y Alexandra Salvatierra, ambas de 22 años de edad, fueron detenidas el pasado de diciembre en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Perú, después de que encontraran varios kilos de droga en sus maletas.

¿Qué hicieron Ximena Uriarte y Alexandra Salvatierra?

Jimena Uriarte y Alexandra Salvatierra transportaban tres kilos de droga, cocaína y tusi, mientras se dirigían a la famosa isla de Bali. Al parecer, la policía las habían investigado antes de intervenir y hasta las dejaron registrar sus maletas a su nombre antes de detenerlas.

En redes sociales, circula el video del noticiario Cuarto Poder donde podeos ver a ambas chicas en la zona de aduanas. Son entrevistadas y a ambas les preguntan su nombre completo y su edad, a lo que ellas contestan con una expresión seria.

Alexandra comenta que estaban yendo a un viaje a Bali que tendría escalas en Madrid y Singapur. Por otro lado, Jimena menciona que ha tenido problemas anteriores con la ley cuando la encontraron a ella y a otras personas con drogas para consumo y municiones.

Posteriormente, en el video podemos ver el momento en que los agentes aduanales abren las maletas y encuentran droga en un doble fondo. El fiscal antidrogas peruano, Pako Grajeda, confirmó las sustancias por las que quedaron detenidas y mencionó que el tusi en Indonesia “fluctúa entre los 180 mil y 200 mil dólares por kilo”.

Jimena Uriarte y Alexandra Salvatierra, dos influencers de 22 años, fueron detenidas con más de 3 kilos de cocaína y TUSI rumbo a Asia. El viaje soñado era solo una fachada ► https://t.co/T3blzG3s0R pic.twitter.com/Yn6BFESdSF — Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) January 12, 2026

¿Quiénes son Jimena Uriarte y Alexandra Salvatierra?

Jimena es una mujer de 22 años de edad, quien en redes sociales publica videos de su vida diaria, principalmente haciendo lip sync con canciones virales y bailando trends en la plataforma de TikTok.

Jimena es alumna en un estudio de baile llamado Ritmoson y publicaba de manera constante videos en los que dejaba ver su habilidad al moverse. Además, publicaba algunas fotos eróticas para sus seguidores en su cuenta de Instagram.

Su amiga Alexandra publicaba videos similares, aunque sus redes sociales actualmente están privadas. Se sabe que es modelo en Internet y que publicaba su estilo de vida lujoso.

Ahora, ambas chicas están siendo investigadas: “Estas personas pretendían viajar al extranjero bajo la fachada de ser modelos o influencer, pero su real intención era el transporte ilícito de sustancias”, afirmó a Cuarto Poder el fiscal Grajeda.