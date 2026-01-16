¿Quién era Reymond Duran de Grupo Sin Fronteras y de qué murió?

Este 14 de enero se dio a conocer la muerte de Reymond Duran, cantante de la agrupación de merengue llamada Grupo sin Fronteras. Esto es lo que se sabe sobre porqué murió y quién era el joven artista.

Fue el Grupo sin Fronteras quien compartió la lamentable noticia: "Con profundo dolor informamos que en la tarde de hoy, miércoles 14 de enero de 2026, ha fallecido nuestro querido cantante Reymond Duran“, lamentó la banda.

"Su partida deja un vacío inmenso no solo en nuestra agrupación, sino también en el corazón de todos quienes lo conocieron, lo admiraron y compartieron con él su talento, alegría y amor por la música. Fue un artista entregado, un compañero invaluable y, sobre todo, un ser humano excepcional“, lamentan en el comunicado.

¿Quién era Reymond Duran y de qué murió?

Reymond Duran era originario de República Dominicana y saltó a la música en 2013, cuando se unió al equipo del productor Wilfrido Vargas en la grabación de ‘Tributo a la bachata 3′.

Posteriormente, se integró al grupo Sin Fronteras, donde se consolidó como una de las voces más queridas del merengue en su país de origen. Su vida cambió cuando comenzó su lucha contra el cáncer en 2023, tras ser diagnosticado con la enfermedad.

Tras esto, el joven decidió pedir ayuda del público y comenzar a recaudar fondos para costear su tratamiento. “El día que me diagnosticaron cáncer, mi mundo se detuvo”, comentó en la publicación de noviembre del 2025 donde pide ayuda.

“El miedo me invadió y las preguntas me inundaron la mente. Pregunté por qué y cómo, pero sobre todo, le pedí a Dios que me acompañara, porque sabía que no podía recorrer este camino solo”, escribió en su post, donde comenzó a recaudar fondos.

Si bien la familia de Reymond no se ha pronunciado sobre el deceso, el grupo señaló en su comunicado que darán más detalles sobre las exequias correspondientes.