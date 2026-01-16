Wilfrido Vargas lamenta la muerte de Reymond Duran, vocalista de Sin Fronteras

El merenguero Wilfrido Vargas ha reaccionado a la repentina muerte del cantante Reymond Duran, quien fue exintegrante de su emblemática orquesta y formaba parte del grupo Sin Fronteras, una noticia que ha dado la vuelta al territorio latino.

Wilfrido Vargas lamenta la muerte de Reymond Duran

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Wilfredo Vargas resaltó el talento y la entrega de Reymond Duran, quien ingresó a su equipo en el año 2013 y dejó huella en la producción musical de la banda.

"El día de hoy despedimos con el corazón apretado y la fe puesta en alto, a nuestro querido @reymonduranofficial. Un joven talentoso, de esos que llegan con luz propia, que en el 2013 se unió a nuestro equipo y dejó su huella en la grabación de Tributo a la bachata 3“, comenzó.

Siguió: "Se nos va un artista, un compañero, un hermano del camino musical… pero su ritmo, su alegría y su entrega quedan sonando en nosotros. A sus familiares y amigos, nuestro abrazo más sincero y solidario. Que Dios lo reciba en sus brazos y que su alma descanse en paz“, finalizó el mensaje.

Así se dio a conocer la muerte de Reymond Duran

El mensaje surge después de que se diera a conocer la muerte del artista hace un par de días por parte de las redes sociales de Grupo Sin Fronteras, quienes comunicaron:

“Con profundo dolor informamos que en la tarde de hoy, miércoles 14 de enero de 2026, ha fallecido nuestro querido cantante Reymond Duran“, lamentó la banda.

“Su partida deja un vacío inmenso no solo en nuestra agrupación, sino también en el corazón de todos quienes lo conocieron, lo admiraron y compartieron con él su talento, alegría y amor por la música. Fue un artista entregado, un compañero invaluable y, sobre todo, un ser humano excepcional“, agregaron.

Fue en 2023 que diagnosticaron a Reymond Duran con cáncer. Ante esto, el joven decidió pedir ayuda del público y comenzar a recaudar fondos para costear su tratamiento. “El día que me diagnosticaron cáncer, mi mundo se detuvo”, comentó en la publicación de noviembre del 2025 donde pedía apoyo monetario.

“El miedo me invadió y las preguntas me inundaron la mente. Pregunté por qué y cómo, pero sobre todo, le pedí a Dios que me acompañara, porque sabía que no podía recorrer este camino solo”, escribió.