La famosa serie La Reina del Flow estrenó su temporada 3 hace unos días y trajo consigo grandes expectativas, pero también sorpresas que cambiaron el rumbo de la historia.

Una de las más comentadas fue la ausencia de Juancho, personaje interpretado por Andrés Sandoval, quien había sido clave en las dos primeras entregas como el hombre que apoyó incondicionalmente a Yeimy Montoya y el enemigo a muerte de Charly Flow.

La abrupta salida del actor generó preguntas entre los seguidores, sobre todo porque, meses antes de que se iniciara el rodaje de la tercera entrega de la serie, el famoso anunció que no participaría más en la producción. Descubre qué hay detrás de la ausencia de Juancho.

¿Quién es Juancho, personaje de La Reina del Flow interpretado por Andrés Sandoval?

Juancho, interpretado por Andrés Sandoval en La Reina del Flow, es el amigo leal y eterno enamorado de Yeimy Montoya. Representa la nobleza y la honestidad en contraste con la ambición de Charly Flow.

Desde la primera temporada, se convierte en el apoyo incondicional de la protagonista, acompañándola en los momentos más difíciles y ofreciendo un amor sincero, aunque no siempre correspondido. Sin embargo, en la segunda temporada se volvió “tóxico y enfermizo”, pues tuvo varias actitudes cuestionables.

¿Qué pasó con Juancho (Andrés Sandoval) en La Reina del Flow 3?

Andrés Sandoval reveló que no fue convocado para participar en la tercera entrega de la serie como Juancho. En una entrevista con Tropicana Colombia realizada en mayo de 2025, el actor explicó: “De La Reina del Flow 3 me sacaron y esa es la realidad. Estamos tratando de mostrar el por qué pasó”.

El actor también señaló que su vida personal influyó en la decisión de los productores, pues él deseaba continuar en el proyecto. Según Sandoval. “Desafortunadamente, la vida personal mal contada en redes sociales, y a mis espaldas en el medio, han generado que ciertas personas me excluyan de algunos proyectos. Uno de esos fue La Reina del Flow 3”, señaló Andrés Sandoval.

Esto significa que sus problemas con su expareja y madre de sus hijos, Katty Osorio, estarían directamente relacionados con su ausencia como Juancho en la serie. En redes sociales se ha especulado que la mujer le habría hecho varias escenas de celos debido a algunas escenas de besos y en cama. Del mismo modo, se comenta que su ex manchó su reputación.

“Hoy en día, la gente piensa que tiene el derecho de meterse en tu vida privada porque eres público, sin analizar. Eso, a veces, afecta ciertas decisiones”, finalizó Andrés Sandoval.

Esto se reafirma con algunos comentarios que ha hecho en redes sociales. El actor de Juancho en La Reina del Flow ha sido constantemente cuestionado sobre su ausencia en la temporada 3 de la serie y, una de sus respuestas destacadas fue: “Desafortunadamente para la producción el daño reputacional que me hicieron fue mayor que mis capacidades como actor. Abrazo!”.