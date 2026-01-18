Las películas de Sasha Calle

Sasha Calle es una de las jóvenes latinas que se abren paso en las grandes producciones de Estados Unidos, pues a través de los años, la joven de 30 años de edad ha ganado reconocimiento en la industria del entretenimiento.

Las películas que ha hecho Sasha Calle

El debut de Sasha Calle en la pantalla chica al unirse al elenco de la telenovela The Young and the Restless como la chef Lola Rosales, la hizo nominada al premio Emmy como Mejor intérprete joven en una serie dramática en 2020 por su actuación. Ahora, te compartimos cuáles son las películas donde ha participado.

The Flash (2023)

Flash viaja a través del tiempo para evitar el asesinato de su madre, pero, sin saberlo, provoca una serie de cambios que originan la creación de un multiverso. Sasha interpreta a Kara Zor el, convirtiéndose en la primera Supergirl latina del Universo extendido de DC Comics.

In the summers (2024)

Las hermanas Eva (Sasha Calle) y Violeta (Lío Mehiel) guían a su amoroso pero volátil padre (Residente) durante sus visitas anuales de verano a su casa en Las Cruces, Nuevo México. Se trata de un drama coming of age que recibió críticas positivas tras su lanzamiento.

Indomables (2024)

La cinta ambientada en los años 50 sigue a los recién casados ​​Muriel (Daisy Edgar-Jones) y Lee (Will Poulter), quienes dejan su hogar en Kansas para comenzar una nueva vida en San Diego, con trabajos estables y una casa para formar una familia, sin sospechar que la llegada del hermano de Lee, Julius (Jacob Elordi), alterará sus vidas.

El Botín (2026)

La película El Botín es protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon, quienes interpretan a dos policías de Miami que tropiezan con más de 20 millones de dólares en una incautación, lo que pone en duda a cada uno con sus compañeros.