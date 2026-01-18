¿Quién es Sasha Calle? Pareja, sexualidad, estatura...

La actriz Sasha Calle es una de las jóvenes latinas que se abren paso en las grandes producciones de Estados Unidos, pues a través de los años, la joven de 30 años de edad ha ganado reconocimiento en la industria del entretenimiento.

Ahora, en enero de 2026 se estrena El Botín, una producción donde Sasha Calle se codea con grandes actores como Ben Affleck y Matt Damon, la cual se encuentra disponible a través de la plataforma de streaming de Netflix.

A continuación, te compartimos más información sobre la colombiana, quien habla español y se mantiene cercana a la cultura latina de sus raíces, sin descuidar un ascenso vertiginoso en la industria del cine y la televisión en Hollywood.

¿Quién es Sasha Calle?

Sasha Marie Calle Roldán nació el 7 de agosto de 1995 en Boston, Massachusetts y es una actriz estadounidense de ascendencia colombiana, quien ha destacado por participar en varias series y películas. De acuerdo con diversos sitios como IMDb, la actriz tiene una estatura de 1.70 m.

Durante su infancia vivió en Envigado, Antioquia, entre los 10 y los 12 años, etapa en la que asistió al colegio Francisco Restrepo Molina. Se graduó de la American Musical and Dramatic Academy donde obtuvo una licenciatura en Bellas Artes.

En septiembre de 2018 se unió al elenco de la telenovela The Young and the Restless como la chef Lola Rosales, papel por el que recibió una nominación al premio Emmy como Mejor intérprete joven en una serie dramática en 2020 por su actuación.

En febrero del 2021, fue elegida para su primer papel cinematográfico para interpretar a Supergirl en el Universo Extendido de DC, siendo su primera aparición en la película The Flash de 2023.

¿Sasha Calle tiene pareja?

Hasta el momento, se desconoce si la actriz tiene pareja o no, pues la actriz suele ser muy discreta sobre su vida personal, lo que la lleva a mantener sus relación más cercanas fuera del ojo público.

Sasha Calle es abiertamente queer y su expresión de género llega a ser algo andrógina. Incluso, en marzo del 2025 se hizo viral por un video en el que trata de conversar con Chapell Roan en un desfile, donde muchos aseguran que le estaba coqueteando, aunque sin mucho éxito, ya que la cantante no parecía interesada.