¿Quiénes son los padres de Sasha Calle?

En enero de 2026, se estrenó la más reciente producción en la que participa Sasha Calle, la película El Botín que cuenta con la actuación de Ben Affleck y Matt Damon. Esta cinta ha generado que el público se encuentre más interesado en quién es la joven actriz y quiénes son sus papás.

¿Quiénes son los papás de Sasha Calle?

Sasha Calle nació el 7 de agosto de 1995 en Boston, Massachusetts y es una actriz estadounidense de ascendencia colombiana, quien ha destacado por participar en varias series y películas.

Durante su infancia vivió en Envigado, Antioquia, entre los 10 y los 12 años, etapa en la que asistió al colegio Francisco Restrepo Molina. Se graduó de la American Musical and Dramatic Academy donde obtuvo una licenciatura en Bellas Artes.

La mamá de Sasha Calle se llama Samira Calle y en redes sociales comparte videos y fotos de su vida diaria, pero también celebrando a su familia y su buena relación con su hija Sasha. También es madre de Jacob Calle, un creador de contenido y hermano menor de la actriz.

La pareja de Samira es un hombre llamado Kevin Bloch, aunque parece ser que él no es el padre de Sasha. No hay información pública sobre el progenitor de la mujer, más allá de que era un hombre colombiano que no la acompañó a ella y a su mamá cuando se mudaron a Estados Unidos.

Sasha Calle es una de las jóvenes latinas que se abren paso en las grandes producciones de Estados Unidos, pues a través de los años, la joven de 30 años de edad ha ganado reconocimiento en la industria del entretenimiento.