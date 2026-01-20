¿Murió Tekashi 6ix9ine en la cárcel? Esto se sabe

El nombre de Tekashi 6ix9ine es tendencia a nivel internacional, pues la mañana del 18 de enero comenzaron a replicarse mensajes que aseguraban que el rapero murió en la cárcel a la que ingresó el 6 de enero de este año.

¿Tekashi 6ix9ine murió por un ataque en prisión?

En plataformas como X se habla de una supuesta agresión contra Tekashi 6ix9ine dentro de su celda, donde se mencionan armas blancas, decenas de puñaladas y la supuesta muerte del ex novio de Yailín la más viral.

¿TEKASHI 6IX9INE MURIÓ EN PRISIÓN? 🚨📲 Un rumor sobre un supuesto ataque en prisión se volvió viral. ¿Qué pasó realmente? pic.twitter.com/q43SPTwLO8 — Alejandro Cacho (@Cachoperiodista) January 20, 2026

Las autoridades no han confirmado el supuesto ataque, por lo que el momento todo parece apuntar a que se trata de información falsa. Sin embargo, el pasado del famoso hizo que para muchos, la situación fuera creíble.

La carrera de Daniel Hernández, nombre real del rapero, ha estado marcada por conflictos legales, enfrentamientos públicos y polémicas, por lo que ha alimentado una narrativa de constante riesgo alrededor de su persona.

Además, hace años Tekashi testificó contra integrantes de una famosa pandilla estadounidense, lo que lo convirtió en una figura incómoda en el ámbito penitenciario. Fue esto último por lo que muchos consideraron que el supuesto ataque en su contra era posible.

Hasta el momento no existe ninguna prueba del supuesto ataque, incluyendo la falta de reportes médicos o penitenciarios que puedan respaldar la versión viral. Tampoco se ha informado de incidentes violentos relacionados con Daniel durante su estancia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Fue el 6 de enero de 2026 que Tekashi 6ix9ine regresó a prisión para cumplir una condena de tres meses por haber violado los términos de su libertad supervisada, tras una serie de incidentes que se acumularon para ponerlo tras las rejas.

Las faltas fueron posesión de drogas, pelea en un centro comercial y otros incumplimientos como viajes sin autorización y faltas a controles obligatorios, que ya le habían valido sanciones anteriormente.

Esta es la segunda vez que el famoso falla a su libertad condicional en poco más de un año. “Se acuerdan de que les dije que me habían arrestado, estaba en prisión con Sean ‘Diddy’ Combs y con otros políticos, creyeron que era mentira”, escribió al hablar de estancias previas.

“Eran tipos geniales, estuve ahí con personas importantes, estoy por ir a conocer al presidente de Venezuela. Tengo esa suerte de estar simplemente encerrado con presidentes”, señaló en alusión a Nicolás Maduro

Añadió: “A punto de tener el mejor equipo de baloncesto que hayan visto jamás en la cárcel”, mencionó además de agregar la posibilidad de coincidir con Luigi Mangione, acusado del asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de la aseguradora United Healthcare.