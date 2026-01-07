Tekashi 6ix9ine entra a la cárcel de nuevo: ‘Nos vemos en tres meses’

Tekashi 6ix9ine regresará a prisión después de entregarse a la policía de Nueva York por una resolución judicial con el que determinó el incumplimiento de las condiciones de su libertad condicional. La información se confirmó por el propio rapero.

Tekashi 6ix9ine regresa a prisión

A través de redes sociales, Tekashi 6ix9ine confirmó su detención y explicó que sería recluido en un centro de detención federal ubicado en Brooklyn, el Metropolitan Detention Center, donde se encuentra el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.

La prisión en la que permanecerá el rapero es un centro federal que alberga a personas procesadas o sentenciadas por delitos de alto impacto y que ha recibido a figuras públicas y personajes de relevancia internacional.

TE RECOMENDAMOS: Actriz chilena Los videos que hicieron famosa a Gatita Veve

Esta es la segunda vez que el famoso falla a su libertad condicional en poco más de un año. “Se acuerdan de que les dije que me habían arrestado, estaba en prisión con Sean ‘Diddy’ Combs y con otros políticos, creyeron que era mentira”, escribió al hablar de estancias previas.

“Eran tipos geniales, estuve ahí con personas importantes, estoy por ir a conocer al presidente de Venezuela. Tengo esa suerte de estar simplemente encerrado con presidentes”, señaló en alusión a Nicolás Maduro

Añadió: “A punto de tener el mejor equipo de baloncesto que hayan visto jamás en la cárcel”, mencionó además de agregar la posibilidad de coincidir con Luigi Mangione, acusado del asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de la aseguradora United Healthcare.

En años anteriores, el famoso ha sido declarado culpable por abuso sexual de una menor y por la difusión de material relacionado con ese delito, lo que derivó en una condena que concluyó durante la pandemia de Covid-19.

También ha sido acusado por posesión de drogas, aceptó haber participado en una pandilla e incluso fue detenido en 2024 por un caso de violencia doméstica.

A través de su cuenta de Instagram, Tekashi 6ix9ine publicó un último video donde como descripción escribió: “Nos vemos en tres meses”. En el clip, los podemos ver junto con amigos brevemente.