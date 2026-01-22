Angie Taddei habría hecho duros comentarios sobre físico de las Jeans NG

La agrupación JNS (antes Jeans) ha sido protagonista de una controversia reciente luego de que se difundiera que Angie Taddei, una de sus integrantes originales, habría realizado comentarios negativos sobre el físico de las actuales integrantes del grupo.

En redes sociales los usuarios aseguran que la actitud de la intérprete deja mucho que desear, pues tiene 44 años y a quienes presuntamente criticó son apenas adolescentes.

Aunque Taddei no ha emitido un comunicado oficial aclarando la situación, el tema sigue dando de qué hablar.

Angie Taddei habría hecho duros comentarios sobre físico de las Jeans

Según las declaraciones del periodista Gabriel Cuevas en su canal de YouTube, Angie Taddei habría hecho duros comentarios sobre el físico de las Jeans NG (nueva generación).

La polémica en redes surgió durante el cumpleaños de Alan Duarte, director de la revista Mimosa. Cuevas relató que Duarte le mostró mensajes privados en los que una integrante de JNS reaccionaba con molestia a la portada.

El comunicador señaló directamente a Angie Taddei como la autora de dichos comentarios. De acuerdo con su versión, la integrante de JNS habría cuestionado al director sobre su elección. “¿Por qué pusiste en tu portada a esas niñas feas?”, comentaría la intérprete, según Gabriel Cuevas.

Además, la crítica habría ido más allá, pues según el comunicador, la cantante afirmó que las nuevas integrantes del grupo “no son niñas hegemónicas” y que no reflejan el ideal de “belleza” que caracterizaba a las Jeans originales en su época de mayor éxito.

Tras la difusión de estas declaraciones, Angie Taddei de 44 años enfrenta una fuerte polémica en redes sociales. Los seguidores del grupo y el público en general han señalado que su comportamiento resulta “inesperado e inadecuado”, sobre todo considerando que durante años ha promovido el discurso del empoderamiento femenino en sus perfiles digitales.

Hasta ahora, la versión difundida por Gabo Cuevas no ha sido confirmada por la cantante, por lo que todo permanece como especulaciones.

¿Quién es Angie Taddei?

Angie Taddei es una cantante, actriz y conductora mexicana, nacida en 1981. Se hizo famosa como integrante del grupo pop Jeans, ícono juvenil de los años 90. Tras problemas legales la agrupación pasó a llamarse JNS.

¿Quiénes son las Jeans NG?

Jeans NG es una nueva versión del grupo Jeans que fue muy popular en los 90. Las integrantes de esta propuesta son Alo, Coni, Any y Ferchi.

El proyecto encabezado por Paty Sirvent lanzó a finales del año pasado “Baila Jeans”, su primer sencillo.