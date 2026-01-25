Camila Polizzi, de su video viral a su debut

Camila Polizzi, quien fue candidata a diputada en Chile, se ha convertido en tendencia recientemente, pues la mujer forma parte de una plataforma de contenido para adultos y su participación desató todo tipo de reacciones en redes sociales.

La ex candidata a alcaldesa de Concepción, en la región del Biobío, ha mostrado esta nueva etapa laboral lejos de la política a través de redes sociales, además que en su cuenta de Instagram, Camila Polizzi publica diversos clips de las producciones en las que trabaja.

En dichos clips no podemos ver nada muy específico sobre el material inapropiado, pero sí los atuendos que usará la mujer en sus videos, lo que igual genera expectativa entre sus seguidores de redes sociales.

La historia de Camila Polizzi

La mujer debutó en enero de 2026 en la plataforma de contenido para adultos Vodscene, aunque desde meses antes hizo contenido en el sitio Arsmate, cuenta que abrió en el año 2024, desatando curiosidad en el público masculino.

Cuando comenzó a trabajar en Vodscene, comenzó a circular su material íntimo de manera no autorizada en otros canales de manera gratuita, difusión que intensificó el debate sobre la protección de los contenidos en Internet.

Por si fuera poco, hace semanas la mujer se hizo viral por aparecer en silla de ruedas en el Aeropuerto de Santiago, lo que generó diversas especulaciones sobre qué le había ocurrido a la famosa, que además llevaba gafas oscuras.

Polozzi también es polémica en otros ámbitos, ya que enfrenta desde el 2025 graves cargos por omisión fraudulenta en impuestos, lavado de activos y estafa, motivo por el que tuvo que ser puesta bajo arresto domiciliario mientras el proceso judicial avanza.

Y es que Camila fue vinculada con el Caso Convenios, un escándalo político y un caso de malversación de fondos públicos dado a conocer el 16 de junio de 2023 por un reportaje del medio online Timeline. En él se hablaba del traspaso directo de fondos públicos a la Fundación Democracia Viva, cuyos integrantes pertenecen a la coalición oficialista del gobierno de Gabriel Boric.