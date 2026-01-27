Arleth y Alfredo ‘El Pulpo’ terminan su relación entre polémica | VIDEO

La bailarina Arleth o Arlett y el tecladista Alfredo “El Pulpo” terminaron su relación sentimental y laboral, en medio de un escándalo por rumores de problemas laborales y hasta de supuesta infidelidad.

Sin embargo, luego de varios días de rumores en redes sociales, la bailarina y el músico de Villahermosa, Tabasco, confirmaron sus separación en redes sociales, a través de un comunicado.

En el mensaje señalan que finalmente su relación artística y amorosa llegó a su fin. Asimismo, señalaron que van a continuar dedicándose con la misma entrega y pasión a sus proyectos personales en la cuestión artística.

Agradecieron a los fans por todo el apoyo que les dieron a su proyecto personal y también el apoyo como pareja.

“Arlett y Alfredo ‘El Pulpo’ hemos concluido nuestra relación sentimental, así como nuestra relación laboral y artística. Agradecemos de corazón todo el apoyo, cariño y lealtad que nos han brindado como pareja y como colegas. Ambos seguidores dedicándonos con entrega y pasón a nuestros proyectos individuales”, se lee en el comunicado.

¿Por qué terminaron Arlett y Alfredo “El Pulpo”?

Arlett o Arleth hizo un live en TikTok en donde estuvo contando todo lo que sucedió detrás de la ruptura y terminó con algunos de los rumores que circulaban en redes.

La bailarina señaló que se sentía poco apreciada en el ambiente laboral, indicó que en los ocho años de relación con Alfredo “El Pulpo”, él nunca la defendió de nada, por lo que se puede inferir que ese fue uno de los motivos principales de que se haya terminado el vínculo.

“Simplemente hay cosas que uno no puede prolongar. Cuando no te hace bien, pues ya no te hace bien. Uno se tiene que ir de donde no te defienden, si no te defienden no te quedes. Si no te defienden en el momento no te van a defender nunca.

“Soy el claro ejemplo: tengo más de ocho años de relación y nunca fui defendida. Siempre fui la prudente, la que tenía que guardar silencio, no se trata de ignorar, entonces yo ya no quiero ignorar y no voy a agarrarme del chongo como si fuera verdulera”, mencionó la famosa en la transmisión en vivo.