Muere Alexis Ortega, actor de doblaje de Tom Holland como Spiderman en el MCU

El mundo de la actuación se encuentra de luto tras darse a conocer la muerte de Alexis Ortega, quién falleció a los 38 años de edad. El histrión tuvo reconocimiento por ser la voz de Tom Holland como Spiderman en las películas de Marvel.

Alexis Ortega también sobresalió en la actuación en una serie de Netflix, pues interpretó al personaje de El Burro Van Rankin en la serie biográfica de Luis Miguel.

🕊️🎙️ Luto en el doblaje mexicano

El actor y artista de voz Alexis Ortega, reconocido por ser la voz en español latino de Spider-Man (Tom Holland) y por personajes como Tadashi en Big Hero 6, falleció a los 38 años. Su muerte ha conmovido a colegas y fans de toda Latinoamérica,… pic.twitter.com/B55k1oMdGp — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 27, 2026

Fue durante las primeras horas del 27 de enero que la organización Anime Latin Dubbing Awards (ALDA) dio a conocer la noticia del deceso del actor de doblaje y rápidamente la información se extendió, generando reacciones de estrellas en la industria como Lalo Garza, entre otros.

Hasta el momento no se ha revelado cuál fue la causa de muerte del famoso, reconocido por la icónica frase ‘no me quiero ir, señor Stark’, por lo que en redes sociales se limitan a lamentar la pérdida y esperar nueva información.

¿Quién era el actor de doblaje Alexis Ortega?

Alexis Ortega nació el 31 de agosto de 1987 e inició su trayectoria profesional en el año 2013 debutando en producciones como CSI: En la escena del crimen y Revenge.

Además de ser el Spiderman de Marvel para el doblaje latino, en su carrera también destacó por hacer la voz en español para los personajes de Tadashi Hamada en Grandes héroes y recientemente por ser la voz de Chandler Hallow en el canal de MrBeast Gaming.