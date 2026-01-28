La Santanera: La vigencia no depende del tiempo

La historia de La Única e Internacional Sonora Santanera no se cuenta en cifras, aunque 70 años de trayectoria pesan. Se explica, más bien, desde el afecto del público, la disciplina heredada y la convicción de que la música popular también construye identidad. Así lo dejaron claro sus integrantes durante la conferencia de prensa previa al concierto conmemorativo que ofrecerán el 6 de febrero en la Arena Ciudad de México, una fecha que definieron como “un agradecimiento en vivo a la gente”.

“El motivo de estar aquí es comunicarle al público nuestra próxima presentación y agradecerles porque han hecho posible que la Sonora Santanera haya prevalecido durante siete décadas”, señalaron ante los medios. Con orgullo subrayaron que, pese al paso del tiempo, la agrupación “seguirá por muchos años más, mientras el público así lo quiera”.

El Dato: La Única e Internacional Sonora Santanera ha grabado más de 75 discos, ganado dos Latin Grammys y ha sido declarada patrimonio cultural vivo de la CDMX.

El legado del fundador Carlos Colorado fue uno de los ejes centrales del encuentro. Arturo Ortiz recordó que, tras la partida de los miembros originales, la responsabilidad de mantener el nombre recayó en quienes permanecen: “El maestro nos enseñó a valorar al público y a respetar el trabajo. Ésa ha sido la guía para conservar la humildad y el profesionalismo de toda una vida”. Añadió que ese legado “lo hemos cuidado con cariño y con fe”.

Las anécdotas también confirmaron la dimensión internacional del grupo. Antonio Méndez evocó una de las noches más marcadas de su carrera: “Yo tenía poco tiempo en la agrupación cuando tocamos en el Madison Square Garden. Fue impresionante. Estaban todos los compañeros y se me quedó grabado para siempre”. Otra postal imborrable fue la primera presentación en Las Vegas. “Don Carlos estaba tan contento que nos invitó a cenar y terminamos festejando hasta el amanecer. Son recuerdos que te marcan”, compartió.

La Sonora Santanera insistió en que su fortaleza ha sido mantenerse fiel a su esencia sin perder vigencia. “El mayor logro en estos 70 años es el cariño del público y el apoyo de los medios y empresarios. Eso nos ha motivado a seguir luchando contra tempestades”, afirmaron. Reconocieron que han enfrentado momentos difíciles por el uso indebido del nombre, pero aseguraron que “la historia y los documentos respaldan quiénes somos”.

Sobre la música nueva, fueron claros: “Hay planes, aunque el contexto ha cambiado”. “Antes se grababan discos completos; ahora es por temas. Tenemos un contrato con Sony por 42 canciones y estamos abiertos a colaborar, siempre cuidando la calidad”, explicaron. También defendieron la decisión de rescatar clásicos: “Hay canciones que no pueden perderse. Regrabarlas con nuevos artistas permite que las nuevas generaciones conozcan esa música”, recordando que esa visión los llevó a ganar un Grammy.

El concierto de aniversario será, dijeron, un recorrido emocional por su historia, con invitados especiales como Ely Guerra, Kika Edgar, Natalia Jiménez y Mario Girón, además de sorpresas pensadas para el público. “Queremos que la gente salga convencida, alegre y satisfecha del espectáculo”, aseguraron.

“El mayor logro que hemos tenido en estas décadas no es un premio ni un escenario, es el cariño del público y el respaldo de los medios que siempre han creído en nosotros. Eso nos ha permitido seguir adelante pese a dificultades, conflictos y momentos complicados que hemos vivido”, resaltó la agrupación.

Sonora Santanera 70 aniversario

Dónde: Arena CDMX

Cuándo: 6 de febrero

Horario: 21 hrs.

Precios: 314 a 2,322 pesos