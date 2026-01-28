Recientemente se dio a conocer que el actor Rob Schneider y Patricia Azarcoya, originaria de Mérida, Yucatán, se están divorciando.

El protagonista de Este cuerpo no es mío (2002) estuvo casado con la productora mexicana desde 2011 hasta que en diciembre de 2025 ella solicitó el divorcio tras 15 años de matrimonio, se especula en redes sociales.

Se trata de Patricia Azarcoya, también conocida como Patricia Maya. Te contamos quién es y cuál es su trayectoria.

¿Quién es la esposa de Rob Schneider?

La esposa de Rob Schneider, conocido por películas como Gigoló por accidente y Este cuerpo no es mío, es Patricia Azarcoya Arce.

También conocida como Patricia Maya es una productora mexicana nacida en Mérida, Yucatán; tiene alrededor de 38 años. De acuerdo con su perfil de Instagram, es aficionada a los pilates y al baile. Su carrera profesional inició en los medios mexicanos y luego se trasladó a Estados Unidos, donde radica actualmente.

Además, también ha participado en algunos programas de televisión interpretando personajes secundarios. Del mismo modo, es conocida por trabajar en proyectos culturales y altruistas.

Rara vez la pareja compartía fotos junta en redes sociales, pues mantenían su relación lejos de los reflectores. Rob Schneider y Patricia Azarcoya tuvieron dos hijas, quienes en ocasionas han aparecido en sus publicaciones.

¿Cuántas esposas ha tenido Rob Schneider?

Rob Schneider de 62 años ha estado casado tres veces. Primero con la modelo y actriz London King (1988–1990). Con ella tuvo a su primera hija, la cantante de rock y blues Elle King, quien nació en 1989.

Su segundo matrimonio fue con Helena Schneider (2002–2005), sin embargo, se sabe poco de esta relación, ya que se mantuvo fuera del ojo público. No tuvieron hijos.

Finalmente, Rob Schneider se casó con Patricia Azarcoya Arce (2011–2025). La pareja se casó en abril de 2011, en Beverly Hills, y durante años fueron considerados uno de los matrimonios más sólidos de Hollywood.

Sin embargo, su historia comenzó en 2005, cuando coincidieron en un programa de televisión en el que el comediante aparecía como talento del proyecto, y ella formaba parte del personal encargado de la producción.

El actor y la productora mexicana tuvieron dos hijas, una nació en 2012 y la otra en 2016. Aunque su relación parecía estable, varias fuentes han difundido que el proceso de divorcio de la pareja inició a finales de 2025.

De acuerdo con medios estadounidenses, Patricia Azarcoya presentó una demanda de divorcio en Arizona, alegando que el matrimonio estaba “irremediablemente roto”.