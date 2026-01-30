Palenque ExpoGan Hermosillo 2026 fechas, artistas y boletos

Diversas personalidades se presentarán en el Palenque de la ExpoGan Sonora 2026, que se llevará a cabo del 22 de abril al 17 de mayo, tras darse a conocer la lista de artistas que van a integrar la cartelera oficial, que este año destaca por la ausencia de personalidades como Natanael Cano o Junior H.

Espinoza Paz, Grupo Firme, Julión Álvarez, Gerardo Ortiz, Banda MS, Emmanuel y Mijares, Edén Muñoz son algunos de los artistas que estarán en esta edición de la ExpoGan 2026. Te contamos los detalles sobre la tradicional fiesta ganadera.

Cartelera de la ExpoGan 2026

El evento contará con la participación de diversas personalidades del género regional mexicano y artistas musicales destacados. Estas son las fechas junto con los nombres de a quién podrás ver cada día.

24 abril: Espinoza Paz.

25 abril: Remmy Valenzuela.

26 abril: Los Parras.

29 abril: Christian Nodal.

30 abril: Bely y Beto

30 abril: Tombocho.

01 de mayo: Gerardo Ortiz y Joel Elizalde.

02 mayo: Yuridia.

03 mayo: Banda MS.

5 de mayo: Marisela.

07 mayo: Jorge Medina y Josi Cuen.

09 mayo: Grupo Firme.

10 mayo: Emmanuel y Mijares.

11 mayo: Función de Box.

12 y 13 mayo: Julión Álvarez.

15 mayo: Edén Muñoz.

16 y 17 de mayo: Alejandro Fernández.

Los boletos para ver a los diversos artistas que se presentarán en la ExpoGan 2026 se encuentran disponibles a través de la página en línea Boletito.com o en puntos de venta físicos en La Onda Latina o el Hotel Araiza de Hermosillo.

Los precios dependen del concierto, pero rondan entre los mil 500 hasta los cinco mil pesos de acuerdo con la zona que elijas y el artista al que deseas ver.