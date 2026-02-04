El motivo por el que Majo Aguilar no revelará quién es su nuevo novio

Majo Aguilar le ha dado una nueva oportunidad al amor, pues en su más reciente publicación de Instagram, podemos ver algunas fotos en donde aparece con su actual novio, de identidad desconocida.

A pesar de que fue la propia Majo Aguilar quien dio a conocer que ya no está soltera, posteriormente comentó que no planea informarle al público quién es su nuevo galán, a varios meses de su ruptura con el vocalista de Kinky, Gil Cerezo.

"Qué bonito todo, sintiendo mucha gratitud y calma. Días felices“, escribió en la publicación donde vemos al desconocido parcialmente. Enseguida, los fans de la artista no se hicieron esperar y comentaron al respecto:

"Aquí no andamos perdiendo el tiempo. ¡Que viva el amor!“.

“Como debe ser, borrón y besos nuevos”.

"Disfruta hermosa“.

Majo Aguilar no revelará la identidad de su nuevo novio

La intérprete de 31 años de edad fue abordada por la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México, donde comentó de manera breve sobre su romance nuevo: “Estoy contenta, ya empecé una relación”, dijo.

Además, detalló que prefiere mantener el rostro de su novio oculto para mantener la privacidad del romance, de este modo dejando a la audiencia a la expectativa de saber quién es su pareja.

"Está muy bonito y entonces lo bonito se tiene que cuidar y no presionar nada. Que sea todo tranquilo”, agregó Majo Aguilar, quien de este modo dejó claro que mantendría la identidad del sujeto en secreto por ahora.

A pesare de todo, en redes sociales ya comienzan a especular sobre quién es el nuevo novio de Majo Aguilar y algunos aseguran que se trata de Diego Bacter de Porter, aunque esto no ha sido confirmado ni se ha mencionado el motivo de las suposiciones.