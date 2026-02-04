¿Es verdad que Damián Alcázar murió? Surge rumor

El actor Damián Alcázar, famoso por su papel en cintas como Infierno o en la serie de El Mocha Orejas, se volvió tendencia porque en redes sociales empezó a circular el rumor de que había muerto.

Los usuarios empezaron a hacer comentarios en las redes sociales sobre la vida del histrión, lo que desató preocupación entre sus fans.

En redes sociales empezó a circular una imagen en la que se dice que el actor habría fallecido.

¿Es verdad que murió Damián Alcázar?

No es verdad que Damián Alcázar haya muerto, de hecho fue el propio actor el que desmintió el rumor. En su cuenta de Facebook, él compartió la imagen que se estaba difundiendo en redes para aclarar que todo eso es falso.

Damián Alcázar desmiente rumores de su muerte ı Foto: Especial

Actualmente, el histrión está en promoción de su nueva serie llamada El Mochaorejas, la cual es la historia de Daniel Arizmendi, quien era conocido por ser un secuestrador apodado como El Mochaorejas en la Ciudad de México.

La serie está disponible en la plataforma de Vix y se trata de una historia ficcionada, al estilo de la de Paco Stanley o la de Jeffrey Dahmer o la de Ed Gein, pero con la historia del secuestrador mexicano que actualmente se encuentra encarcelado en el país.

Otros famosos que han “matado” en redes sociales

Damián Alcázar no es el único famoso que han “matado” en redes sociales en los últimos días, Laura Bozzo fue una de las primeras que estuvo involucrada en este tipo de rumores, así como el comediante y actor mexicano Ricardo Fastlicht de quien también se dijo que había fallecido.

Por el momento ninguno de estos artistas ha muerto, todos han salido a aclarar, sin embargo, este tipo de rumores se han vuelto populares en las redes para generar polémica o interacciones entre los cibernautas.