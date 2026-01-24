Recientemente se estrenó El Mochaorejas, una serie inspirada en la vida criminal de Daniel Arizmendi, uno de los secuestradores más temidos de la década de los noventa en México. Esta historia, que se mantiene viva en la memoria colectiva de miles de mexicanos, llega a la pantalla a través del streaming.

La ficción está protagonizada por Damián Alcázar y está basada en las investigaciones periodísticas de Olga Wornat, así como en hechos reales ocurridos en la Ciudad de México durante la época.

Miles de espectadores han quedado impactados con este drama; si aún no has visto la serie, aquí te contamos de qué trata, quiénes integran el reparto y dónde la puedes ver.

El Mochaorejas serie: De qué trata, reparto, dónde ver, tráiler...

¿De qué trata la serie El Mochaorejas?

La serie reconstruye la historia de Daniel Arizmendi, conocido como El Mochaorejas por la brutal práctica de cortar las orejas de sus víctimas de secuestro como método de presión y negociación.

A lo largo de los episodios, se muestra cómo este personaje lideró una de las bandas de secuestradores más sanguinarias del país, sembrando miedo en familias y autoridades durante los 90.

Reparto

El papel protagónico de El Mochaorejas recae en Damián Alcázar, reconocido actor mexicano de cine y televisión. Junto a él, destacan otros nombres de la industria:

Paulina Gaitán: Da vida a una periodista que investiga los crímenes y reconstruye la historia a través de archivos y testimonios.

Juan Manuel Bernal: Actor de gran trayectoria que participa en un papel clave dentro de la narrativa.

Eligio Meléndez : Reconocido por su trabajo en teatro y cine.

Alejandro Calva: Actor versátil que se suma al elenco en un rol secundario pero relevante.

La serie también cuenta con participaciones de Diana Gutiérrez Capistrán, Claudia Ramírez, María Chacón, Arcelia Ramírez, entre otras, quienes encarnan a las víctimas, autoridades y testigos.

#ElMochaorejas, una historia que incomoda, impacta y no se olvida en México.



Serie inspirada en hechos reales, GRAN ESTRENO 23 de enero en exclusiva por #ViX. pic.twitter.com/x6B2VGda25 — ViX (@VIX) January 20, 2026

¿Dónde ver la serie El Mochaorejas?

El Mochaorejas está disponible exclusivamente en ViX Premium, una plataforma de streaming que ha apostado por contenidos originales basados en hechos reales. Para mirar esta serie debes contar con una suscripción activa.

La producción dirigida por Mauricio Cruz se estrenó el viernes 23 de enero. Está basada en investigaciones periodísticas de Olga Wornat y en hechos reales ocurridos en la Ciudad de México durante los años noventa.

Tráiler de la serie El Mochaorejas

El tráiler oficial de El Mochaorejas fue difundido en YouTube y en la propia plataforma ViX. Si aún no lo has visto, puedes encontrarlo a continuación: