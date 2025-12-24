Absuelven a ‘El Mochaorejas’ del delito de secuestro, pero seguirá preso por otras condenas

Daniel Arizmendi López, “El Mochaorejas”, fue absuelto del delito de secuestro por una jueza federal, aunque permanecerá en prisión por otros procesos penales.

Una jueza federal absolvió a Daniel Arizmendi López, conocido como “El Mochaorejas”, del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y ordenó su inmediata libertad respecto a esa causa penal. No obstante, el sentenciado continuará recluido debido a otras condenas vigentes.

De acuerdo con las resoluciones judiciales, recopiladas por medios nacionales Raquel Ivette Duarte Cedillo, jueza Segunda de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, determinó que las pruebas presentadas por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) resultaron insuficientes para acreditar la responsabilidad directa de Arizmendi López en el delito de secuestro.

En consecuencia, concluyó que no era procedente emitir un juicio de reproche penal por ese ilícito.

Al respecto, el fallo precisa que, si bien existieron declaraciones de víctimas indirectas que lo identificaron como presunto responsable, dichas manifestaciones no alcanzaron el estándar probatorio requerido para sostener una condena penal. Por ello, se decretó su absolución en esa causa específica.

Sin embargo, la juzgadora sí lo encontró responsable del delito de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada . Por este ilícito, le impuso una pena de ocho años de prisión y una multa de 500 días, equivalentes a 13 mil 225 pesos.

Debido a que Arizmendi López ha permanecido privado de la libertad durante aproximadamente 27 años, la pena fue declarada como compurgada, lo que dio lugar a la orden de libertad únicamente en relación con ese expediente.

De esta forma, el acuerdo judicial establece que la liberación no implica su salida del sistema penitenciario , ya que enfrenta otros procesos y sentencias que, en conjunto, suman alrededor de 250 años de prisión por delitos como homicidio agravado y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.

El fallo fue notificado al director del Centro Federal de Reinserción Social número 14, ubicado en Durango, donde permanece recluido.

Por otro lado, medios nacionales informaron que la Fiscalía General de la República (FGR) aún cuenta con la posibilidad de impugnar la resolución mediante los recursos legales correspondientes.

Daniel Arizmendi López fue detenido el 17 de agosto de 1998 en el Estado de México y se convirtió en uno de los secuestradores más notorios del país por el método de mutilación de sus víctimas para presionar el pago de rescates.

am