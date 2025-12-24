Sentencian a 20 años de prisión a integrante de Los Chapitos vinculado al Culiacanazo

Sentencian a 20 años de prisión a César "N", presunto integrante de Los Chapitos vinculado al Culiacanazo.

Un juez federal con sede en Hermosillo, Sonora, sentenció a 20 años de prisión a César Osvaldo “N”, alias “El Valdo” o “El Baldo”, identificado como integrante del Cártel de Sinaloa, facción conocida como “Los Chapitos”, y relacionado con los hechos violentos registrados en Culiacán en octubre de 2019 conocidos como “Culiacanazo”.

La condena fue impuesta tras ser hallado culpable del delito de delincuencia organizada con funciones de dirección, administración y supervisión, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

El sentenciado deberá cumplir la pena en el Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) número 11, ubicado en la capital sonorense.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, “El Valdo” formaba parte de una célula criminal vinculada a Raúl Alberto Carrasco Lechuga, alias “El Chore”, considerado uno de los colaboradores cercanos de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, señalado como uno de los líderes de “Los Chapitos”.

En ese entramado delictivo, “El Valdo” habría tenido un papel relevante dentro de la estructura operativa del grupo.

Al respecto, la FGR señaló que el ahora sentenciado fungía como operador logístico encargado de coordinar el trasiego de fentanilo desde México hacia Estados Unidos, actividad que fue documentada durante las indagatorias desarrolladas por autoridades federales.

Dichas acciones derivaron en la integración de la carpeta de investigación presentada ante el órgano jurisdiccional correspondiente.

Durante el proceso judicial, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó diversos datos de prueba que permitieron a un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo dictar la sentencia condenatoria.

Por otro lado, las autoridades federales reiteraron que “El Valdo” también fue vinculado con los hechos conocidos como el “Culiacanazo”, ocurridos en octubre de 2019, cuando una serie de enfrentamientos armados y bloqueos en la capital sinaloense llevaron a la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El ahora sentenciado fue detenido en abril de 2023 en Culiacán, Sinaloa, durante un operativo encabezado por elementos de la Policía Federal Ministerial, perteneciente a la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

