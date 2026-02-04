Los asesinatos de la tienda de yogur: Dónde ver y de qué trata

El caso conocido como Los asesinatos de la tienda de yogur continúa dando de qué hablar pues se lanzó una serie documental que revive uno de los crímenes más impactantes en la historia de Estados Unidos, el homicidio de cuatro jóvenes de entre 13 y 17 años.

La producción ya se encuentra disponible en plataformas de streaming, narra los hechos ocurridos en Austin, Texas, en 1991, mientras reflexiona sobre las fallas en la investigación y el impacto que este suceso tuvo en la comunidad.

La serie documental incluye testimonios de las familias de las niñas asesinadas, por lo que las emociones del público permanecerán a flor de piel durante los cuatro episodios que la conforman. Aquí te contamos dónde puedes ver Los asesinatos de la tienda de yogur y cuál es la historia que aborda.

Los asesinatos de la tienda de yogur: ¿Dónde ver?

La serie documental Los asesinatos de la tienda de yogur puede verse en HBO Max desde agosto de 2025 y también está disponible en Prime Video, donde se encuentra la primera temporada completa.

La producción se centra en el cuádruple homicidio ocurrido el 6 de diciembre de 1991, cuando cuatro adolescentes fueron encontradas sin vida en una tienda de yogur helado en Austin, Texas, EU. El caso estuvo marcado por la brutalidad y el misterio, por lo que se convirtió en uno de los más recordados de la década.

Los asesinatos de la tienda de yogur ı Foto: HBO

A lo largo de varios episodios, la docuserie reconstruye los hechos, presenta entrevistas con familiares, periodistas y autoridades. Además, analiza las inconsistencias que han mantenido el caso sin una resolución definitiva.

Tráiler de la serie documental Los asesinatos de la tienda de yogur:

La historia real que inspiró la serie Los asesinatos de la tienda de yogur

El origen de la producción Los asesinatos de la tienda de yogur de HBO está en el caso real de los llamados Yogurt Shop Murders.

Una noche de diciembre de 1991, en Austin, Texas, los bomberos acudieron a sofocar un incendio en la tienda y descubrieron los cuerpos de las cuatro jóvenes.

Se trata de Sarah Harbison, de 15 años, y su amiga Amy Ayers, de 13, quienes pasaban el tiempo en un centro comercial de Austin, Texas. Era ya de noche, alrededor de las 10, y aguardaban a que Jennifer Harbison y Eliza Thomas, ambas de 17, concluyeran su jornada de trabajo en la tienda de yogur para regresar juntas a casa y disfrutar de una pijamada.

La investigación inicial estuvo marcada por errores y contradicciones, lo que derivó en décadas de incertidumbre y dolor para las familias.

En septiembre de 2025, las autoridades dieron a conocer que el sospechoso fue identificado como el asesino en serie Robert Eugene Brashers, quien se suicidó en 1999, ocho años después de los asesinatos.