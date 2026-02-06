¿Quién es Sayuri Vega? Nombre real, edad, nacionalidad...

Sayuri Vega es tendencia en redes sociales, destacando en plataformas como TikTok o Instagram como una creadora de contenido que hay que mantener en el radar, pues destaca por su belleza y divertida personalidad que ha llamado la atención de los Internautas.

En su cuenta de TikTok, Sayuri Vega tiene 318.4 mil seguidores y en su Instagram cuenta con 157 mil seguidores. Muchos en redes sociales la identifican como “aunt.golden” ya que ese es su nombre de usuario.

¿Quién es Sayuri Vega?

La joven es mexicana y suele estar en ciudades como Torreón, Monterrey y Ciudad de México, pero la mayor parte de su información no es pública, pues no ha revelado cuál es su edad o cuál es su nombre real.

La joven no cuenta con otras redes sociales más que Facebook, Instagram y TikTok, como lo deja claro en un link donde muestra todos sus redes y advierte posible cualquier otra cuenta que se pueda estar haciendo pasar por ella.

Sin embargo, sí cuenta con una cuenta de OnlyFans, donde publica materiales para adultos. "Soy la mezcla perfecta entre ternura y malicia“, dice en su cuenta oficial privada.

En el perfil limitado a quienes pagan, ofrece contenido explicito, juegos, dinámicas, video llamadas, live y contenido personalizado. “Mi frase preferida es: No en persona, solo en tus sueños, amor así que pongamos a valor nuestra imaginación“, escribió en la descripción del sitio.

Además, ofrece otro contenido íntimo gratuito en su canal de Telegram. La joven también comenzará a hacer transmisiones en la plataforma Kick y sube sus fotos más candentes en su Instagram alternativo, @aunt.hottt.