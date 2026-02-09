Kansas regresa a México para celebrar 50 años de carrera

Luego de una espera de 16 años, la banda Kansas regresó a México como parte de su tour Another Fork in the Road, con el cual celebra 50 años de carrera en la industria musical. Con éxitos posicionados como “Carry on Wayward Son” y “Whats on My Mind”, el grupo conectó la noche del sábado con generaciones actuales y aquellas en las cuales los rockeros fueron parte de su playlist.

En una reciente entrevista para medios internacionales, el vocalista y tecladista del grupo, Ronnie Plant dijo estar listo para este show en México, asegurando además había esperado este momento desde hace un tiempo ya.

“Es increíble estar en México y verlos esta noche”, fue lo primero que dijo Ronnie Plant luego de presentar el primer segmento de su espectáculo con canciones como “Point of Know Return” y “Play the Game Tonight”, provenientes del álbum del mismo nombre de 1977 y Vinyl Confessions de 1982.

El recinto de la colonia Jardín Balbuena reunió a fanáticos de diferentes generaciones que hicieron que el lugar luciera con un aforo mayor al 70 por ciento de los asientos. Los asistentes, en su mayoría, eran de la tercera edad y se convirtieron en la fortaleza y esencia del espectáculo.

La presentación de Kansas se llevó a cabo con temas que abarcan diferentes épocas de su carrera musical, como “Child of Innocence”, “Song of America” y “Fight Fire With Fire”, que vienen de discos de los años 1974, 1975 y 1985, respectivamente. Este paso por el tiempo es un ejemplo de una carrera activa por cinco décadas.

Este trayecto demuestra la vigencia que, a pesar del paso de los años, se mantiene con los escuchas del grupo Kansas. Ejemplo de ello, los asistentes al concierto en el Velódromo Olímpico, pues había desde los 14 hasta los 40 años también.

Ricardo Hernández, de 16 años, quien estaba acompañado de su padre, Julio Hernández, compartido con La Razón de México, que el gusto por este grupo nació de su papá a través de una radio que se reproducía mientras iba en camino a su escuela.

“Mi papá escuchaba estas canciones cuando me iba a dejar a la escuela y me gustaron, es muy bonito estar aquí con él”, dijo el pequeño fan. Por su parte, el padre de familia aseguró que esta presentación era esperaba desde tiempo atrás.

“Recuerdo que en 2017 anunciaron su concierto, pero se canceló. En parte me alegro porque no podía ir, pero ahora estoy aquí y con mi hijo, es mucho mejor así”, aseguró Julio Hernández, quien feliz presumía una playera del disco Leftoverture, del cual se escucharon canciones como “Carry on Wayward Son” y “Miracles out of Nowhere” en esta presentación.

La gira del 50 aniversario de Kansas comenzó oficialmente en 2023 y se extendió hasta 2025 y 2026. Pasó ya por algunas ciudades de Estados Unidos como Pittsburgh o Pensilvania, y posteriormente visitará también Indianápolis o Cincinnati. Luego de su llegada a México, la banda liderada por Ronnie Plant, tiene pactadas fechas en Florida, Washington y Mississippi, por mencionar algunas.

Durante su extensa carrera, Kansas ha logrado diferentes marcas como 8 discos de platino por Leftoverture y Point of Know Return, además de que su álbum Leftoverture continua con el titulo de la banda, como su disco más vendido desde 1976.