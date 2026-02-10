Camila Polizzi y su paso de la política a las plataformas para adultos: ’Yo elijo qué mostrar’

En medio de un complejo proceso judicial y una intensa exposición mediática, Camila Polizzi ha encontrado en la creación de contenido íntimo una herramienta de expresión artística a través de sitios web como Arsmate, OnlyFans y la plataforma que arrancó en enero del 2026, Vodscene. En entrevista con La Razón, la ex diputada chilena ligada al caso Lencería habló sobre los estigmas y la libertad del cuerpo femenino a través del contenido para adultos.

“Participar en Vodscene me sitúa en un espacio donde el cuerpo vuelve a ser un lenguaje. No lo veo solo como una plataforma para adultos, sino como un soporte audiovisual que permite explorar mucho más lo performativo”, señaló la actriz sobre sus producciones audiovisuales, con las cuales buscan expresar sensualidad y erotismo.

Camila Polizzi y su paso de la política a las plataformas para adultos ı Foto: Cortesía

Polizzi comenzó a crear contenido +18 tras quedar en arraigo domiciliario por el caso Lencería, un escándalo de la política chilena de lavado de activos, fraude y estafa por el que a la fecha, la ex candidata a alcaldesa se encuentra en un complicado proceso legal donde la Fiscalía de Alta Complejidad solicitó una pena de 8 años de cárcel. “Han sido dos años difíciles para mí. Estoy esperando pronto poder llegar a juicio y terminar con esta situación donde sé que voy a salir bien”, señaló con confianza, pues cabe mencionar que la influencer ha sostenido su inocencia desde el inicio.

Sobre su incursión a las plataformas para adultos, encontró en ellas “una tremenda herramienta” para las mujeres que no logran compaginar sus obligaciones personales con su vida laboral. Fue entonces que la modelo decidió explotar su creatividad: “Siempre me gustó lo artístico, entonces fui generando este contenido que va ligado bastante a la performance, pero no por eso, es menos erótico y sensual. Mis seguidores han sido súper fieles, se mantienen en la plataforma y les encanta mi contenido porque los hace llegar a un clímax sin necesariamente mostrarles lo explícito”, aseguró.

“Este trabajo en las plataformas me permitió resignificar la sensualidad como un acto propio, no como una respuesta a lo que esperan los demás, sino que como algo que te fortalece a ti en lo interior”, señaló de manera particular y con respecto a la visión femenina del contenido explícito, precisó, “Yo soy dueña de mi cuerpo, yo elijo qué mostrar, hasta dónde y para quién. No es una mercancía. Es un poco lo que hacen los artistas, las marcas, pero ¿Qué pasa cuando las mujeres se comercializan ellas y ellas son las que están facturando por sí solas? Yo creo que también ahí hay una mirada de empoderamiento”, dijo.

Ante las dificultades que enfrentan las mujeres por crear contenido para adultos, Camila aseguró que “el problema no son las plataformas, sino la mirada cultural que se sigue asociando a la desnudez femenina a la culpa, la falta de valor intelectual”. En ese sentido, defendió la existencia de estos materiales bajo un valor artístico: “A lo largo de la historia el cuerpo de la mujer ha sido una pieza clave en el desarrollo del arte [...] El desnudo ha sido fundamental tanto para hombres como mujeres, entonces yo pienso que tiene que ver con una mirada más cultural, que nos falta mucho mucho por ahondar ahí aún y eso es lo difícil para una mujer que decide dar este paso de trabajar en este tipo de plataformas”.

Además de seguir en la creación de contenido para Vodscene, Arsmate y OnlyFans, Camila Polizzi se encuentra en el proceso de publicar un libro sobre el cuerpo, el juicio social, el deseo y las plataformas para adultos; también trabaja en una próxima exposición que tendrá lugar en Santiago de Chile en septiembre de 2026, donde se exhibirán cuadros de personajes que ha llevado a lo erótico como Cleopatra, Alex DeLarge de La Naranja Mecánica y más, los cuales serán subastados posteriormente.