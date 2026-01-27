¿Quién es Camila Polizzi? Edad, pareja, fotos y video viral

La historia de Camila Polizzi ha desatado curiosidad a raíz de que en redes sociales se comenzó a viralizar la búsqueda de un video íntimo filtrado de la mujer que hace apenas un par de años decidió dedicarse a crear contenido para adultos.

La ex candidata chilena Camila Polizzi acumula miles de seguidores en su cuenta de Instagram y es una de las personalidades más reconocidas en el cine para adultos en chine, pues el contenido ha estado acompañado de drama político.

Camila Polizzi, ı Foto: IG: @camilapolizzi

¿Quién es Camila Polizzi?

Camila debutó en el cine para adultos en enero del 2026 en la plataforma Vodscene de contenido para adultos, aunque desde varios meses atrás ya había desatado curiosidad entre el público masculino por su incursión en el sitio Arsmate, conocido como el OnlyFans chileno.

La mujer nació el 6 de agosto de 1988, por lo que actualmente tiene 37 años de edad, de acuerdo con el sitio Famous Birthdays. Su ex pareja es Sebastián Polanco y hasta ahora no hay información sobre una relación sentimental en su vida.

En redes sociales se habla de videos filtrados que eran de origen íntimo y ahora se encuentran navegando en el Internet, aunque cabe mencionar que estas filtraciones no son consentidas por la creadora, quien originalmente cobra por el material íntimo.

En su cuenta de Instagram, la mujer publica por lo general videos y fotos en donde la podemos ver durante sus grabaciones, aunque siempre dejando espacio a la imaginación para llamar la atención de posibles compradores del contenido.

La mujer se dedicaba a la política y en 2023 fue arrestada y acusada de estafa y lavado de activos al utilizar una fundación para robar dinero a los contribuyentes; en ese entonces, se dijo que la mujer gastó parte de ese dinero en ropa, lencería y comida.

Y es que Camila fue vinculada con el Caso Convenios, un escándalo político y un caso de malversación de fondos públicos dado a conocer el 16 de junio de 2023 por un reportaje del medio online Timeline. En él se hablaba del traspaso directo de fondos públicos a la Fundación Democracia Viva, cuyos integrantes pertenecen a la coalición oficialista del gobierno de Gabriel Boric.