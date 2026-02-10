La mañana de este martes 10 de febrero, el cantante español David Bisbal confirmó la muerte de su padre, José Bisbal. El hombre falleció a los 84 años de edad en su natal Almería, de acuerdo con medios locales el padre del cantante español murió rodeado de sus seres queridos.

Fue a través de su cuenta de Instagram que David Bisbal decidió despedir a su papá a través de un mensaje desgarrador que rápidamente llamó la atención de sus seguidores y desató mensajes de apoyo para él y su familia.

“Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo”, escribió el cantante, quien añadió una serie de fotos de su padre en su juventud, destacando su faceta como boxeador.

Algunas de las reacciones de la noticia por parte de los seguidores del cantante fueron:

“Profundamente tristes. Estamos contigo y con los tuyos David. Un sincero y fuerte abrazo”.

“Uf que duro y que bonitas palabras. Un abrazo enorme a tu familia a tí. Te queremos”.

“Mi más sentido pésame para ti y toda la familia… Que Dios lo tenga en su santa gloria. Ahora tienen un ángel al cual conocen por nombre… Un fuerte abrazo Davisito”.

“Mucho ánimo David de mi alma. Aquí estamos para abrazarte el corazón”.

¿De qué murió el papá de David Bisbal?

Hasta ahora, no se ha confirmado de manera exacta cuál fue la causa de muerte del padre del artista; sin embargo, en sus últimos años de vida, el ex campeón de boxeo sufría de Alzhéimer, una enfermedad que padece desde hace quince años. Un proceso largo y doloroso para la familia.

En el pasado, Bisbal reveló que el momento más fuerte de la enfermedad de su padre fue cuando no reconoció a sus hijos, a sus hermanos e incluso a él mismo.

Fue el 1 de diciembre del 2025 que el cantante español dedicó un mensaje especial a su padre, quien cumplió 87 años de edad y confesó que extrañaba poder conversar con su papá. “Echo de menos poder tener una conversación con él. Echo de menos aquellas entrevistas que le hacía, donde decía con una claridad preciosa que él era de Almería”, escribió.