Blake Lively y Justin Baldoni se reencuentran en la corte y no logran llegar a un acuerdo

Este miércoles 11 de febrero, Blake Lively y Justin Baldoni se presentaron ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos como parte de su último intento para resolver su disputa legal antes del inicio del juicio.

Fue en diciembre del 2024 que Blake Lively presentó una demanda contra Justin Baldoni por presunto acoso sexual durante el rodaje de la película Romper el círculo. La primera audiencia se llevará a cabo este 18 de mayo.

Blake Lively and Justin Baldoni were spotted headed to court in NYC.

El intento de conciliación se realizó a puerta cerrada bajo la supervisión de la jueza magistrada Sarah L. Cave. Destacó que ambos actores llevaron un vestuario similar, pues los dos se presentaron cada quien en un conjunto verde oliva complementado por elementos rosados.

Se trata además de la primera vez que Lively y Baldoni tuvieron un encuentro directo ante el tribunal. La conciliación es considerada crucial, ya que podría evitar que el caso llegue a juicio; además, fuentes indican que la duración de la mediación podría oscilar entre tres horas y tres días.

Bryan Freedman, abogado de Baldoni, confirmó a los periodistas que no se había llegado a ningún acuerdo. Cuando se le preguntó si pensaba que el caso iría a juicio, dijo: “Sí. Lo esperamos con ansias”.

Justin Baldoni arrives hand in hand with his wife Emily for a settlement conference in his "It Ends with Us" legal battle with Blake Lively.

Blake Lively acusó al director por acoso sexual y por “dañar su reputación” a través de lo que calificó como un “esfuerzo coordinado”. La demanda enumera las peticiones que se abordaron en una reunión, donde el tema centra fue el comportamiento de Justin Baldoni.

Ante ello, el productor levantó una contrademanda y expuso situaciones en los que la actriz trató de robar el control de la película que él dirigía, gracias a su nombre y poder dentro de la industria del entretenimiento.

Si bien la contrademanda fue desestimada, hasta ahora el abogado de Baldoni se encuentra seguro de que su caso es sólido. Ni él ni Lively parecen haber estado interesados en conciliar.