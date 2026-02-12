Los fans de la música regional mexicana se encuentran preocupados debido a que se dio a conocer que Don Chayo, figura emblemática de Los Cardenales de Nuevo León, fue hospitalizado de emergencia.

El cantante, reconocido por su voz y por ser llamado El Cardenal Mayor, tiene 78 años y anteriormente fue hospitalizado debido a un infarto cerebral. Debido a ello, los seguidores de los intérpretes de éxitos como “Belleza de cantina”, “El primer tonto” y “Si yo fuera él”, se mantienen a la expectativa de cualquier dato relacionado con el estado de salud de Cesario Sánchez.

Hospitalizan a Don Chayo de Los Cardenales de Nuevo León, ¿qué le pasó?

Cesario Sánchez, vocalista principal de Los Cardenales de Nuevo León, fue internado de emergencia la noche de lunes, de acuerdo con reportes de algunos medios. Sin embargo, ni la familia del cantante, ni el grupo de corridos brindaron información sobre las causas de la hospitalización.

La noticia se difundió rápidamente en medios y redes sociales, lo que generó preocupación en la comunidad musical del regional mexicano y entre los fanáticos que han acompañado su trayectoria durante más de cuatro décadas.

Ante la preocupación de los fans de Don Chayo y la especulación que hay alrededor de su estado de salud, Los Cardenales de Nuevo León emitieron un comunicado que fue difundido en las redes sociales oficiales de la agrupación.

“Ante diversas publicaciones que circulan en redes sociales con información imprecisa y sin verificar, la familia desea aclarar lo siguiente”, inicia el texto.

Sobre el vocalista afirmaron que se encuentra en tratamiento médico y que mejora día con día. “Don Chayo se encuentra estable y bajo supervisión médica especializada. Su proceso de recuperación ha sido paulatino, pero favorable", señalan.

Además, aprovecharon la oportunidad para enviar su gratitud a sus fanáticos y solicitar que no divulguen rumores sobre el estado de salud de Don Chayo.

“Agradecemos profundamente las muestras de cariño y preocupación del público. Les pedimos respetuosamente no difundir información no confirmada ni especulaciones. Agradecemos su comprensión y respeto hacia la familia en este momento”, finalizan Los Cardenales de Nuevo León.

Una de las más recientes participaciones de Don Chayo tuvo lugar en octubre de 2025. Los Cardenales de Nuevo León se presentaron en Guanajuato, donde ofrecieron un concierto junto a Los Invasores de Nuevo León, como parte de la gira Duelo de Acordeones. El Cardenal Mayor cantó algunos éxitos, aunque apareció en silla de ruedas.