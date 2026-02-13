Aranza Goroz cumple el sueño de ser parte del EDC México

LA DJ MEXICANA Aranza Goroz, una de las artistas nacionales con mayor proyección en la escena electrónica internacional, confirma su participación en el EDC (Electric Daisy Carnival), considerado uno de los festivales de música electrónica más importantes del mundo, que se llevará a cabo del 20 al 22 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX. Después de más de 120 presentaciones el año pasado, la también productora musical cumple su sueño al seguir escalando más peldaños en su carrera.

La artista se presentará el sábado 21 de febrero en el escenario Búho del EDC, preparando un setlist, que ella misma define como un ritual explosivo que hará vibrar hasta los huesos. Alterno a esto, prepara nueva música y actuaciones en Guatemala y El Salvador.

El Tip: En 2025 lanzó su primer sencillo titulado “The Future”, marcando su inicio formal como productora musical.

“Estoy muy contenta porque todo el esfuerzo que se ha hecho junto con mi equipo, está dando grandes frutos. No es nada fácil avanzar en una industria dominada por hombres, pero cada día somos más mujeres que demostramos el talento que tenemos”, comentó Aranza Goroz en entrevista con La Razón.

Sobre el momento que vive la música electrónica en México, y el papel de las mujeres en un ambiente complicado para la profesión, la DJ expresó: “Debes de estar alerta todo el tiempo, porque entre la fiesta, el alcohol y el ambiente, muchas veces quieren sobrepasarse. Alguna vez intentaron drogarme, pero afortunadamente siempre estoy acompañada de un gran equipo”.

“Hay muchas cosas que seguimos luchando por cambiar, sobre todo que a las mujeres nos respeten en cualquier industria y no te vean sólo como algo sexual. Muchas compañeras DJ`s como Mariana Boo, están poniendo en alto el nombre de México. La escena de la música electrónica en nuestro país está cada día más sólido, por lo que no debemos de bajar la guardia”, resaltó.

La presencia de Aranza Goroz en el EDC se suma a una trayectoria que la ha llevado a recorrer escenarios en Canadá y México, formando parte del circuito de festivales y eventos, consolidando su presencia dentro de la electrónica contemporánea. Su nombre se ha posicionado entre las DJ mexicanas más importantes a nivel internacional, gracias a su constancia, propuesta sonora y conexión con el público.

En números, Aranza Goroz en 2025 ha recorrido más de 30 ciudades en 15 estados de la República Mexicana, acumulando cerca de 140 fechas,70 venues, más de 280 horas tocando y alrededor de 9 mil canciones reproducidas, con una audiencia que supera las 100 mil personas, cifras que respaldan su crecimiento sostenido dentro de la industria musical.

Después de un exitoso 2025, la DJ mexicana se prepara para una nueva etapa creativa que incluye música nueva , colaboraciones, tanto en música electrónica y su parte de cantante; así como su participación en los festivales más importantes, iniciando con el EDC, además de continuar con su gira por toda la República Mexicana, consolidando así su presencia dentro y fuera del país.