Muere Dolores Muñoz Ledo, figura del doblaje, a los 107 años; conoce su extensa trayectoria

El mundo del doblaje en México está de luto. La actriz Dolores Muñoz Ledo Ortega, conocida también en el medio artístico como Marcela Septien, falleció a los 107 años, dejando tras de sí un legado que marcó generaciones enteras.

Colegas y fans de la intérprete, considerada la más longeva del país, la recuerdan como una figura emblemática que supo dar vida a personajes inolvidables y que acompañó la evolución del doblaje desde sus primeras etapas. Prestó su voz a Chip de Chip y Dale y Sorceress de He‑Man.

Dolores Muñoz Ledo, considerada pionera del doblaje, a murió el viernes 13 de febrero a los 107 años.

La noticia fue confirmada a través de redes sociales por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), que expresó sus condolencias a familiares, amigos y colegas. En su comunicado, la ANDA destacó: “Dolores Muñoz Ledo Ortega será recordada por su extensa trayectoria en el doblaje de cine y radionovelas, tanto en México como en Nueva York”.

Con más de un siglo de vida, la actriz mexicana era considerada la más longeva en su gremio.

🇲🇽🎙️ Dolores Muñoz, pionera del doblaje mexicano y la voz más longeva del mundo, falleció a los 107 años.

Con su talento, dio vida a personajes icónicos como Chip (Chip y Dale) y Sorceress (He‑Man), siendo testigo del nacimiento del doblaje latino en Nueva York y dejando un… pic.twitter.com/iK90qPDQp2 — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 14, 2026

Conoce la extensa trayectoria de Dolores Muñoz Ledo

Dolores Muñoz Ledo nació el 14 de abril de 1918 en la Ciudad de México. Tuvo dos hijos y era hermana de la reconocida actriz de doblaje mexicana Rosario Muñoz Ledo, quien ya falleció.

Su carrera en el doblaje comenzó en la década de 1940, cuando fue contratada por Metro Goldwyn Mayer (MGM) en Nueva York para participar en los primeros doblajes de películas en español. Este paso la convirtió en pionera del doblaje latinoamericano, sentando las bases de una industria que con el tiempo se consolidaría en México y América Latina.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran:

Chip y Dale al rescate , donde interpretó a Chip , una voz que se volvió icónica para varias generaciones.

Sorceress de He‑Man

Marie Antoinette (1938), donde da voz a Madame Lamballe.

Era la voz de la actriz sueca Signe Hasso en producciones como Dangerous Partners , The Seventh Cross y Assignment in Brittan.

Rocky IV (1985) como Adrian Pennino en el doblaje original mexicano.

La radionovela Kalimán: El juego de la muerte.

Abbott y Costello: En Hollywood (1945) como Ruthie.

El retrato de Dorian Gray (1945) como Kate.

Su alteza y el botones (1945) como Leslie Odell.

Una gran dama (1944) como Jane Stilham.

En la noche del pasado (1942) como Kitty.

El puente de Waterloo (1940).

Rest in peace Dolores Muñoz Ledo (1918 - 2026) 🕯 pic.twitter.com/WP1VBVSgna — ♥ Out Of Context International Dubs ♥ (@OutOfContxtDubs) February 14, 2026