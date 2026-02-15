La Celda de los Milagros, ¿Cuál es la versión original de la película de Omar Chaparro?

La Celda de los Milagros es una de las películas mexicanas que tras su estreno en streaming este 13 de febrero del 2026, ha conseguido llamar la atención de miles de usuarios de Netflix, por lo que se ha posicionado en el top 10 de las cintas más populares.

La película llamada La Celda de los Milagros está protagonizada por Omar Chaparro y Mariana Calderón. Sin embargo, cabe mencionar que esta no es una idea original, ya que antes de la versión mexicana, han existido otras películas inspiradas en lo que es una historia real.

Un padre ejemplar es acusado de un crimen que no cometió. Mientras lucha por demostrar su inocencia, su hija Alma queda sola y deberá aprender a valerse por sí misma para sobrevivir.



La película 'La celda de los milagros' llega a Netflix mañana. pic.twitter.com/wXi6qIO1qr — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) February 12, 2026

¿Cuál es la versión original de La Celda de los Milagros?

A través de los años, han existido varias versiones de la historia de un hombre que fue torturado y se declaró culpable bajo coacción de abuso y asesinato de una niña de 9 años el 27 de septiembre de 1972 en Chuncheon.

El hombre fue exonerado en noviembre de 2008. Esta es la primera versión cinematográfica. La cinta se ha adaptado como la historia de un padre soltero con una discapacidad mental que es encarcelado injustamente y termina por recibir ayuda de otros reclusos para reunirse con su hija.

La primera cinta registrada es Miracle in Cell No. 7, una película coreana del año 2013 que fue dirigida por Lee Hwan-kyung y protagonizada por Ryu Seung-ryong, Kal So-won y Park Shin-hye.

Posteriormente, se estrenó una versión turca en el año 2019 y en el mismo año, una filipina. En 2022, llegó la versión de Indonesia. También se habla de la llegada de una versión española.

La versión mexicana, La Celda de los Milagros, llegó a los cines el pasado 25 de diciembre de 2025 y actualmente aparece en plataformas para alcanzar a un público más amplio.